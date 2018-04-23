Amasya’da 100'den fazlası fabrikaya yuva yaptı

10 yıldır nisan ayından itibaren Ziyaret beldesi yakınlarındaki bir mobilya firmasının üretim atölyesini mesken tutan kırlangıçlara ilk yıllarda şaşıran çalışanlar da alıştı. Gün boyunca atölyenin dört bir yanında uçuşan kuşların seslerinin makine sesleriyle birbirine karıştığını belirten çalışanlardan Soner Avcı, “Her yıl nisan ayında gelip, kışa doğru gidiyorlar. Buraya güzellik katıyorlar. Bize şenlik oluyorlar” dedi.



Gelen kuş sayısının her yıl artış gösterdiğini söyleyen satış temsilcisi Hüseyin Doğan da, “Kuşlar ürünlerimize biraz zarar veriyorlardı. Biz de 4 bin metrekarelik kapalı alanı olan atölyemizin tavanının yarısını perdeyle kaplayıp önlem aldık. Özgürce uçuyorlar. Kesinlikle kuşlara zarar vermiyoruz” diye konuştu.