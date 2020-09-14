Amasya Şeker Fabrikası'nda 67. pancar alım kampanyası başladı

AMASYA (AA) - Amasya Şeker Fabrikası'nın 67. pancar alım kampanyası, Suluova'daki tesislerde düzenlenen törenle başladı.

Suluova tesislerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Abdullah Şen, şeker fabrikasının Amasya bölgesinin gururu, ilçenin onuru ve bölgenin de umudu olduğunu söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise şeker fabrikasının bölge için çok büyük anlamı olduğunu belirterek "Şeker fabrikamız bölgesinde ciddi anlamda en büyük ekonomik değer ve güçtür. Amasya bundan çok daha fazla faydalanmalıdır. Beklentimiz kendi durumunu düzeltmeli artık yeni alanlara yatırım yapabilir hale gelmelidir." diye konuştu.

- "Üreticilere toplamda 230 milyon lira ödeme yapılacak"

Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı da şeker fabrikasının 2020-2021 yılı 67. kampanya döneminde 292 köyde, 4 bin 959 üretici ile sözleşme yaparak 105 bin dekarda ekim gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ekim sahalarından tahmini 660 bin ton pancar teslim edileceğini aktaran Saancı, "Bundan 76 bin ton kristal şeker, 28 bin ton melas, 180 bin ton yaş küspe elde edilecek. Üreticilere toplamda 230 milyon lira ödeme yapılacak. Bunun 35 milyon lirası ayni ve nakdi avans olarak çiftçiye ödendi." dedi.

Konuşmaların ardından pancar üreticilerine plaket ve hediyeler verildi.

Daha sonra dualar eşliğinde kesilen kurban ile Amasya Şeker Fabrikası'nda 67. pancar alım kampanyası başlatıldı.

Törene, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.