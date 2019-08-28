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Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonu

3 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonu

AMASYA (AA) - Amasya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda çalışma başlatan Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütüne yönelik teknik ve farklı mesleklere ait kıyafetleri giyerek fiziki takibin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, belirledikleri adreslerde simitçi, mısırcı ve esnaf gibi davranarak yerlerini aldı. Haklarında yakalama kararı bulunanlardan 3'ü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda da 2 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, cep telefonu ve hatları, telsiz ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Örgütün pek çok kişiyi, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce de M.T. gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
  1. Amasya merkezli
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