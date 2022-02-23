Amasra salatası tarifi nasıl yapılır? Amasra salatası malzemeleri neler?
Amasra salatası, Batı Karadeniz'in güzel ili Bartın'ın Amasra ilçesinin meşhur bir salatasıdır. Amasra salatası tarifi nasıl Yapılır?
Amasra salatası tarifi
Amasra salatası malzemeleri
- Salatalık
- Domates
- Havuç
- Marul
- Kırmızı lahana
- Yeşil biber
- Maydanoz
- Roka
- Kuru soğan
- Semizotu
- Dereotu
- Taze nane
- Beyaz turp
- Mısır
- Yeşil soğan
- Tere
- Lahana turşusu
- Kırmızı şeker pancarı kökü turşusu
- Limon
- Elma sirkesi
- Nar ekşisi
- Tuz
- Zeytinyağı
Amasra salatası nasıl yapılır?
Marul, roka, yeşil soğan ve maydanozu üst üste doğrayın. Turşuları doğrayıp havucu rendeleyin. Sirkeli suda beklettiğiniz kara lahanayı bolca üzerine koyun. En üste turp ve havuçla papatya şekli yapın. Sirke, zeytin yağı, limon ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine dökün.