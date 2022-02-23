  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Amasra salatası tarifi nasıl yapılır? Amasra salatası malzemeleri neler?
Kadın - Aile

Amasra salatası tarifi nasıl yapılır? Amasra salatası malzemeleri neler?

Amasra salatası, Batı Karadeniz'in güzel ili Bartın'ın Amasra ilçesinin meşhur bir salatasıdır. Amasra salatası tarifi nasıl Yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-02-23 21:28:00 - 2022-02-23 21:34:20
Amasra salatası tarifi nasıl yapılır? Amasra salatası malzemeleri neler?

Amasra salatası tarifi

Amasra salatası malzemeleri

  • Salatalık
  • Domates
  • Havuç
  • Marul
  • Kırmızı lahana
  • Yeşil biber
  • Maydanoz
  • Roka
  • Kuru soğan
  • Semizotu
  • Dereotu
  • Taze nane
  • Beyaz turp
  • Mısır
  • Yeşil soğan
  • Tere
  • Lahana turşusu
  • Kırmızı şeker pancarı kökü turşusu
  • Limon
  • Elma sirkesi
  • Nar ekşisi
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Amasra salatası nasıl yapılır?

Marul, roka, yeşil soğan ve maydanozu üst üste doğrayın. Turşuları doğrayıp havucu rendeleyin. Sirkeli suda beklettiğiniz kara lahanayı bolca üzerine koyun. En üste turp ve havuçla papatya şekli yapın. Sirke, zeytin yağı, limon ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine dökün.

Bağışıklık sistemini yenileyen çarkıfelek meyvesinin faydaları
Bağışıklık sistemini yenileyen çarkıfelek meyvesinin faydaları

Kadın - Aile

Bağışıklık sistemini yenileyen çarkıfelek meyvesinin faydaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay