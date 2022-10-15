Amasra maden ocağı patlaması son dakika: Bartın son dakika ölüm haberleri! (Grizu patlaması) Bartın maden patlaması kaç kişi öldü?

Son dakika haberleri... Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

BAKANLAR BÖLGEDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin intikal etti. Bakanlar çalışmaları yerinden inceledi.

BAKANLARDAN İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili olarak can kaybının 28'e ulaştığını bildirmişti. Ne yazık ki bugün 11.40 sularında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit sayısının 40'a yükseldiğini açıkladı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, patlama sırasında içeride bulunan vardiya işçilerinin bir kısmını kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Yaşanan patlamanın ardından Bartın'a gelerek buradaki çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, arama kurtarma çalışmaları sürerken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maden ocağındaki patlamanın akşam saatlerinde 18.15 sıralarında meydana geldiğini söyleyen Bakan Soylu, patlamanın ardından üst düzey yöneticilerin bölgeye geldiklerini aktardı.

"Maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Madenden yaralı kurtarılan işçilerden 6'sı Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'da Şehir Hastanesine götürüldü ve yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor.

3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si de özel hastanede olmak üzere 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Bu 11 kardeşimizin hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastaneye gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık"

3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si de özel hastanede olmak üzere 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Bu 11 kardeşimizin hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastaneye gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık"

"Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet."

Şehit maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Bakan Soylu, maden ocağında kurtarılmayı bekleyen madencilerin ailelerine de sabır diledi.

Arama çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve vali ile katıldıklarını belirten Bakan Soylu, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını kaydetti.

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarından umutlu bir haber beklediklerini de dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, her vardiyada görevli olan tahlisiye (maden arama kurtarma) ekiplerinin müdahaleye başladığını söyleyerek, "Yaralı olarak kurtarılanlar hastanelere sevk edilmiş, diğer arkadaşlarımızın da kurtarılması için çalışmalar süratle başlamıştı. Bu bölgeye yakın olan müesseselerimiz de diğer arama kurtarma ekipleri de Amasra Müessesesine gelmek suretiyle çalışmalara aktif olarak destek vermişlerdir" ifadelerini kullandı.

"MADENDE ARAMA KURTARMA ÖZEL TECRÜBE GEREKTİRİYOR"

Bakan Dönmez, madende arama kurtarma yapmanın özel tecrübe gerektirdiğini aktardı.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'daki maden faciasında 40 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece sosyal medya hesabından acı haberi şu ifadelerle duyurmuştu: Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor.

MADEN FACİASINDA TÜM İŞÇİLERE ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu madende kurtarılmayı bekleyen 15 işçi olduğunu açıklamıştı. Bu işçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre, madende kurtarılmayı bekleyen 13 işçiye de ulaşıldı. İşçilerin sağlık durumları hakkında bilgi verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN BARTIN'A GİDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle bugünkü Diyarbakır programını iptal etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Başkan Erdoğan'ın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI"

sabah'a göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamanın nedeninin ilk belirlemelere göre grizu patlaması olduğunu söyledi. Dönmez "Kısmi göçükler var, ilk belirlemelere göre grizu patlaması" diye konuştu.

"TOZ DUMAN OLDU, GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu.

Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz, duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

BAKAN YANIK: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZ BÖLGEDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bartın Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve mahsur kalan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimizle dualarımızı gönderiyoruz. Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ (İSİMLERİ)

Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Yasin Bulut, Sabih Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gündoğan Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Hacet.

Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama: Olay yerinden görüntüler



BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI KİMİN?

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı işletilmektedir.

Amasra Nerede?

Amasra, Karadeniz bölgesinin batısında, Bartın iline bağlı bir ilçedir.

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