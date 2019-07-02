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Amansız hastalıktan 'literatürlük ameliyat'la kurtuldu

Erzurum'da yutkunma şikayetiyle gittiği hastanede kanserli olan yemek borusu alınarak midesinden yemek borusu yapılan ve 3 yıl sonra midesinde de kanser gelişen şeker hastası Neşe Çınar, ameliyatla sağlığına kavuştu.

02 Temmuz 2019 Salı 10:00
Amansız hastalıktan 'literatürlük ameliyat'la kurtuldu

Kars'ta yaşayan 4 çocuk annesi Erzurumlu Neşe Çınar (50), 3 yıl önce yutkunma şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) görevli Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'ya başvurdu.

Yapılan tahlil ve tetkik sonucu yemek borusu kanseri tespit edilen, aynı zamanda şeker hastası da olan Çınar'a, Dr. Sakarya tarafından yapılan ilk ameliyatta kanserli yemek borusu alınarak midesinden yemek borusu yapıldı.

Operasyon sonrası taburcu edilen Çınar, yaklaşık bir ay önce yeniden midesindeki rahatsızlık nedeniyle Dr. Sakarya'ya müracaat etti.

Tetkiklerde bu kez midesinde kanser olduğu belirlenen Çınar'a, Sakarya tarafından ikinci kez yapılan ameliyatta mide ve yemek borusu alındı, kalın bağırsak kullanılarak yeniden mide ve yemek borusu yapıldı.

Neşe Çınar, bir ay süren tedavi ve takip sonrası sağlığına kavuşarak, taburcu oldu.

"Bilimsel dergilerde yayınlanması için gerekli çalışmalara başladık"

Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, yaptığı açıklamada, Çınar'ın 3 yıl önce yutkunma şikayetiyle kendisine başvurduğunu ve incelemede yemek borusunda kanser tespit ettiklerini söyledi.

Çınar'ın ağır şeker hastası da olduğunu ifade eden Sakarya, şöyle konuştu:

"Ameliyatla Çınar'ın kanserli yemek borusunun tamamını çıkarıp midesinden yaptığımız yemek borusunu boyun bölgesine bağladık. Hastamız 3 yıllık iyileşme sürecinin ardından midesindeki kanama şikayetiyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye geldi. Yapılan tetkik sonrası midesinde de kanser geliştiğini belirledik. Hastamızda ikincil kanser gelişince ameliyatla kanserli midenin tamamını ve yemek borusunu alıp kalın bağırsağından mide ile yemek borusu yaparak kalın bağırsağını boyun bölgesine getirdik. Ameliyattan sonra hastada şeker hastalığının da düzeldiğini gördük ve tam bir iyileşme hali tespit ettik. Ameliyatımız çift organ rezeksiyonlu revizyon cerrahisi ve şeker hastalığında da tam bir başarı göstermesi yönüyle literatür verilerine göre dünyada yapılmış ilk olma özelliği taşıyor. Bu operasyonun bilimsel dergilerde yayınlanması için gerekli çalışmalara başladık."

Sakarya, Çınar'ın günlük 60 ünite insülin kullanan bir şeker hastası olduğunu belirterek, "Ameliyat sonrası hastamızın şeker hastalığı da özgün ameliyat modelimize bağlı olarak ikincil etkiyle tamamen düzeldi. Dünyada bir ilk olan operasyonu yaptık. Ameliyat sonrası hastamızın artık şekeri yükselmiyor, yutkunma sorunu da kalmadı. Hastamızı sağlıklı şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Neşe Çınar da 3 yıl önce yutkunmada çok zorluk çektiğini ve 12 yıllık şeker hastası olduğunu anlatarak, "İlk ameliyattan 3 yıl sonra midemde de kanser çıkınca tekrar doktoruma geldim. Hamdi hocamdan Allah razı olsun, çok ilgilendi ve yaptığı başarılı ameliyatla tamamen sağlığıma kavuştum. Doktorum sayesinde kanserden ve bir mucizeyle 12 yıllık şeker hastalığımdan kurtuldum. Artık yemem içmem düzeldi, hiçbir sorunum kalmadı." diye konuştu. 

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:00
  1. Sakarya
  2. Kars
  3. Erzurum
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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