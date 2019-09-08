Amanoslarda bahçe yangını Hatay'da Amanos eteklerinde zeytin bahçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Akbez Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerindeki zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çalılık alanlara da sıçradı. Yangına, ekiplerce iki helikopter ve 3 arazözle müdahale ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.