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Aktüel Amanos Dağlarının "nazar boncuğu" görünümlü yangın göleti ziyaretçilerini büyülüyor
Aktüel

Amanos Dağlarının "nazar boncuğu" görünümlü yangın göleti ziyaretçilerini büyülüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:28:34 -
Amanos Dağlarının "nazar boncuğu" görünümlü yangın göleti ziyaretçilerini büyülüyor

HATAY (AA) - Hatay'da, Amanos Dağlarında bulunan ve kuş bakışıyla nazar boncuğunu andıran yangın göleti, görenlerin ilgisini çekiyor.

Erzin ilçesinde, orman yangınlarını söndürmek için oluşturulan yaklaşık 25 metre çapında, 3 metre derinliğindeki yangın göleti, çam ormanının ortasındaki görüntüsüyle "doğanın gözü" olarak tabir ediliyor.

Aynı zamanda nazar boncuğunu andıran görüntüsüyle büyüleyen gölet, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geliyor.

Bölgeden sorumlu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, göletin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Görüntüsünden dolayı göleti, "nazar boncuğu" veya "doğanın gözü" olarak nitelendirdiklerini aktaran Ketmen, şunları kaydetti:

"Gerçekten de çok ilginç ve güzel bir görüntüsü var. Doğaseverlerin de ilgiyle takip ettiği, gelip etrafında çayını kahvesini içtiği, fotoğrafını çektiği bir bölge. Yukarıdan bakıldığında içindeki renkleri bakımından adeta bir nazar boncuğunu görüyorsunuz. Bu göletimiz amatör drone çekimi yapanların da uğrak yeri sayılır. Fotoğraflarını sosyal medyada da sık sık görürüz."

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