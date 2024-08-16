Aman Kemalistler duymasın: Trump’tan kadınların çarşaf giymesine destek

Amerikan seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’tan ezber bozan bir açıklama daha geldi. Trump kadınların maktaj yapmasındanda örtünmesinin daha mantıklı olduğunu söyledi. Afgan kadınların peçeli olmasını örnek gösterdi.

Hampshire, Atkinson’da seçmene seslenen Trump, “Afgan kadınları binlerce yıldır örtünüyor. Neden oraya gittik ve onlardan peçelerini çıkarmalarını istedik? Bana göre tesettür makyajdan daha pratiktir. Eğer kadın olsaydım muhtemelen örtünürdüm.” dedi.

Senelerdir Batıcılık zırvasıyla kafa ütüleyen, kendisinin yahut eşinin/kızının k.çını göstermeyi medeniyet addeden içimizdeki Kemalist gavurların, İslam düşmanlığı söz konusu olduğunda Batılılardan daha azgın olmaları her türlü izahtan varestedir. Trump için normal olarak görülen tesettürün, bu topraklarda yetişen, vaktinde sökülüp atılmamış ayrık otları tarafından başlıca düşmanlık alameti olması toplumumuzun başlıca meselerinden birini teşkil etmektedir. Bunlara layık oldukları şekilde muamele edilmezse, yakında Batılılara karşı Batıcılığı savunmaya kalkacaklardır ki, şaşırmayınız!