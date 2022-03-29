Aman haremlik selamlık olmasın! Her erkeğin yanına mutlaka bir kız oturtun...

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31 yaşındaki danışanı H.B. adlı kadını taciz ettiği iddia edilen Psikolog Mustafa Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebi ile dava açıldı.

Aman haremlik selamlık olmasın!

Anestezi asistanı H.B. adlı Psikolog Musatafa Ö.'den 5 yıldır destek alıyordu. Koronavirüs salgını sebebi ile ikili arasındaki yüz yüze görüşme, online olarak devam etti. H.B., Mustafa Ö.'nün terapi sırasında kendisine cinsel içerikli mesajlar göndermeye başladığını iddia ederek şikayette bulundu.

H.B. ifadesinde, psikoloğa mesajları sebebi ile tepki gösterince, on seans ücretsiz tedavi uygulama teklifi aldığını aktardı.

3 yıla kadar hapsi istendi

H.B.'nin başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Psikolog Mustafa Ö., H.B. ile psikolojik destek için başvurduğunda tanıştığını, sosyal medyadan devam eden doktor hasta ilişkisinin bir süre sonra cinsel bir boyut kazandığını söyleyerek, taciz suçlamasını reddetti.

Savcılık ise Mustafa Ö. için, "cinsel taciz" suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.