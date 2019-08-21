Aman dikkat! Yoksa sizin de mi saçlarınız dökülüyor?

Çeşitli hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkan kalıcı saç dökülmesi alopesiyi gelin daha yakından öğrenelim.

Alopesi nedir?

Alopesi her yaşta görülebilen saç dökülmesi problemine tıp dilinde verilen addır. Bu sorun erkeklerde hormonal dengeye bağlı olarak ortaya çıkar ve kellikle bile sonuçlanabilir. Bu durumun adı androgenetik alopesidir. Kadınlarda ise genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkan alopesi, ilerleyen yaşlarda çok daha fazla görülür.

Alopesi belirtisi nelerdir?

Alopesi, erkeklerde 20 yaşından sonra belirti vermeye başlar. Saçlar şakak kısmından dökülmeye başlayarak, alnın her iki tarafından dökülmeye devam etmektedir. Bu sorun tüm alnı kaplayana kadar, saç dökülmesi belirtileri kendini göstermektedir. Ayrıca saç koparma hastalığı olanlarda da görülen alopesi, bu durumda tamamen kişinin alışkanlığı nedeniyle seyreklik belirtisi vermektedir. Eğer saç derisinde oluşan mantar iltihabı söz konusu ise, deri renginde koyulaşma ve bozuk para boyutunda saç dökülmeleri ortaya çıkabilir. Hal böyle olunca söylenecek en doğru şey, bu sorunun oluşumunda ortaya çıkacak en tatmin edici belirtinin saç dökülmesi olduğudur.

Alopesi neden yaşanır?

Alopesi oluşumunun altında dış faktörler kadar, hastalıklarda yatmaktadır. Başta stres olmak üzere sigara kullanmak, beslenme bozuklukları, zorlayıcı diyetler, doğum kontrol ilacı tüketimi, saç koparma hastalığı ve saça uygulanan boya, saç rengi açma gibi işlemler bu sorunun nedenleri arasında yer almaktadır.

Bunun yanı sıra şeker hastalığı, sifiliz, AIDS, mantar enfeksiyonları, strese sebep olan psikolojik hastalıklar, tiroid bezinin çok ya da az çalışması gibi hastalıklar da alopesi oluşumunda fazlasıyla etkilidir.

Alopesi tedavi edilir mi?

Bu sorunun tedavisinde A vitamini son derece önemlidir. Hem alopesi oluşumunu önlemek hem de oluşan sorunu tedavi etmek amacıyla, A vitamini içeren gıdalar tüketilmelidir. Bunun yanı sıra B, B3, B5, B6, B7, B8, B12, C, D ve E vitamini açısından zengin besinler tüketmekte tedavide etkili olacaktır. Sorunun tıbbi tedavisinde ise, ilk olarak hastanın hikayesi dinlenir. Ardından saç dökülmesini analiz etmek amacıyla bazı testler yapılır. Buna rağmen nedeni bulunamıyorsa saçlar nazik bir hareketle çekilerek, ne kadar dirençli olduğu test edilir. Bunun ardından saçın döküldüğü deriden örnek alınarak, mikroskop ile inceleme yapılır. Böylelikle alopesi altında yatan nedeni öğrenmek mümkündür.

Hekiminiz koyacağı teşhisin ardından bazı önerilerde bulunabilir ve saç dökülmesini önleyen ilaçlar düzenleyebilir. Ayrıca saçlı deriye sürerek kullanılabilen serumlar da verebilir. 4-6 ay civarında süren PUVA tedavisi de, saç dökülmesini sona erdirebilmektedir. Ancak nedeni saptanamamış saç dökülmesi sorunu ortaya çıktığında, saçların döküldüğü bölgeye, saçların olduğu bölgeden alınan ve kıl kökleri barındıran deri ile yama yapılmaktadır. Bu da alopesi sorununu ortadan kaldıran bir diğer tedavi yöntemi olarak bilinmektedir.

Kaynak: meraklimelehat.com