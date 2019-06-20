Aman dikkat! Yoksa siz de bibliyomani hastası mısınız?

Kitap okumak kişinin gelişimini olumlu etkilediği gibi beyin sağlığı için de son derece kıymetlidir. Kitap okuma oranlarına bakıldığında ülkemiz ne yazık ki listenin en alt sıralarında yer alıyor. Okuma alışkanlığının 7'den 77'ye yaygınlaştırılması için ebeveynlere ve öğretmenlere çok iş düşüyor. Belki gün gelir okuma alışkanlığında ilk sıralarda yer alan Hindistan, Tayland ve Çin’in peşi sıra yer buluruz kendimize.

Bu bir hastalık

Kitap okuma alışkanlığının Alzheimer gibi hastalıkları önlediği tüm dünyaca kabul edilen bir gerçek. Tedavi edici özellikleri bulunan kitapların insanları hasta edebileceğini de biliyor muydunuz? Şaşırmış gözlerle ekrana baktığınızın farkındayım. Evet, bazı durumlarda kitap psikolojik bir hastalığa sebep oluyor. Nasıl mı?

Aldıklarını okuyorlar mı?

Bibliyomani yani ‘Kitap deliliği’ dünyada sık görülen psikolojik bir rahatsızlıktır. Çok fazla kitap okumak bu hastalığa yol açmıyor. Sebep tamamen psikolojik problemlerle ilgili. Delice kitap alışverişi yapan bibliyomanlar inanın aldıkları kitapları okumuyor. Aslına bakılırsa onlar birer istifçi.

Sonu gelmez liste

Bibliyomanlar akıllarına gelen her kitabı satın almak isterler. Öyle ki aynı kitabın farklı baskılarını bile toplarlar. Sürekli olarak kitap almak için koşturup duran bu insanlar okuyacak vakti bulamaz. Onlara hangi kitabı okuması gerektiğini sorarsanız; inanın size sonu gelmez listelerini büyük bir mutlulukla anlatırlar. Siz de onların söz ettiği tüm kitapları okuyacağını düşünürsünüz!

Bir kişinin bibliyoman olduğu ilk bakışta anlaşılır mı?

Bunu anlamanın tek yolu söz konusu kişinin kitaplığına göz atmaktan geçer. Sürekli olarak kitap satın alan bu kişiler asla aldıkları eserlere tutkuyla bağlanamazlar. Genellikle onların kitaplıkları bakımsız, dağınık ve toz içindedir.

Ben de bir bibliyoman mıyım?

Bu haberi okuyan kitap kurtlarının aynı soruyu kendilerine sorduklarını duyar gibiyim! Merak etmeyin siz aldığınız kitapları okuyorsanız, her ay okuduğunuz kitapların listesini yapıp hedefler belirliyorsanız; bibliyoman değilsiniz. Yalnızca iyi birer kitap kurdusunuz. Evet, biliyorum kitap kurtlarının bazıları kitaplıklarında onları bekleyen 10-15 kitap bulunmasına rağmen yeni kitap almayı ister. Bu ise tamamen alışveriş bağımlılığıyla ilgili. Alışveriş konusunda kendinizi dizginleyemiyorsanız; mutlaka bir uzmanla görüşmelisiniz.

Bibliyomani belirtileri nelerdir?

Dağınık bir kitaplığa sahiptirler.

Aynı kitabın neredeyse farklı tüm baskılarına sahiptirler.

Bu kişiler genellikle yüzlerce kitaba sahip olmalarına rağmen evlerinde yeteri kadar kitap olmadığından yakınırlar.

Bibliyomani hastaları nasıl tedavi edilir?

Bu kişiler öncelikle kendi hastalıklarının kolay kolay farkına varamazlar. Yakın çevreleri onları tedavi konusunda kesinlikle uyarmalıdır. Psikologlar hastalığı tespit ettikten sonra kişilerle sohbet etme yolunun yanı sıra ilaç tedavisi de uygulayabilirler.