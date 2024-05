Aman dikkat! YKS öncesi bu besinlerden uzak durun

İlk oturumu 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak üniversite sınavı için geri sayım başlarken gençlerdeki sınav stresinin arttığını belirten Beslenme Uzmanı Hande Selin Ok, bu stresin yeme davranış bozukluğuna yol açabileceğini söyledi. Bunun da sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini vurgulayan Ok, “Bu dönemde doğru, yeterli ve dengeli bir beslenme programı uygulanırsa hem sağlık problemlerinden korunma, hem de doğru besin seçimi ile başarıyı artırmak mümkün” dedi. Ok, adaylara hazırlık ve sınav günü için performansı da artıracak beslenme önerilerinde bulundu.

Bu yıl 3 milyonun üzerinde adayın başvurduğu, pek çok adayın “hayat memat meselesi” olarak gördüğü üniversite sınavı 8- 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşması adayların stresini artırırken, Acıbadem Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, stres kaynaklı yeme davranış bozukluğuna dikkat çekti. Böylesi önemli sınav öncesinde pek çok adayın stresle baş etmek için abur cubur yediğini, uyku düzeninin bozulup kaygısını bastırmak için şekerli gıdalara, tatlılara yöneldiğini belirten Ok, şöyle konuştu:

“Şekerli yiyecekler, tatlılar kan şekerinde ani yükselme ve düşmelere neden olabilir, bu da adayın konsantrasyonunun bozulmasına neden olur, derslerine odaklanmasını engeller. Masa başında sürekli, yüksek kalorili yiyecekler atıştırmak istenmeyen kilo alımına da yol açar. Maalesef bu dönemde pek çok adayda stresle gelişen yeme davranış bozukluğu görülüyor. Başarılı performans için doğru, dengeli, yeterli beslenmek gerekir. Stresle başa çıkmada düzenli uyku ve düzenli egzersizin gerekliliği de unutulmamalıdır.

Güne sıkı bir kahvaltıyla başlayın

“Güne sıkı bir kahvaltı ile başlayın” diyen Diyetisyen Ok, beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

"Kahvaltıda kaliteli karbonhidratı eksik etmeyin. Tahıllar veya yulafa sofranızda yer verin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuşluk ve ikindi ara öğünlerini ihmal etmeyin. Bu ara öğünler; yulaf ezmesi ve meyve ezmesi ve yağlı tohumlardan (ceviz, çiğ badem gibi) yapılmış ev yapımı kurabiyelerden oluşabilir.

Haftada birkaç kez yağlı balık yemeye çalışın. Yağlı balıkların yapısında bulunan omega-3 yağ asitleri hafızayı güçlendirir.

Hindistan cevizi ya da Hindistan cevizi yağı tüketebilirsiniz. Hindistan cevizi yağının yağ asidi örüntüsü diğer tüm yağlardan farklıdır ve beyin fonksiyonlarını olumlu yönde destekler.

Güçlü hafıza için 'kolin' önemlidir, en iyi kolin kaynakları yumurta ve balıktır.

Çinko için et, balık, deniz mahsulleri, yağlı tohumlar tüketebilirsiniz.

Demir yetersizliğinde hem duygudurum düşer hem de düşünceler bulanır. En iyi demir kaynakları kırmızı et, balık ve yumurtadır. Vejetaryenler için en iyi kaynaklar ise kurubaklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, çiğ badem, avokado ve kayısıdır. Demirden zengin besinleri C vitamini kaynağı (maydanoz, brokoli, çiğ meyveler gibi) bir besinle birlikte tüketin."

Strese iyi gelen besinler

Diyetisyen Hande Selin Ok, yaklaşan sınav yüzünden stresi daha da artan adaylara C vitamini, magnezyum içiren besinler tüketmelerini önerdi. Ok, "C vitamini için çilek, kivi, limon, brokoli, biber, turunçgiller, magnezyum için koyu yeşil yapraklı sebzeler, bitter çikolata, tohumlar, kuru yemişler tüketebilirsiniz. Bunlar strese iyi gelen besinler" dedi.

Ok, sınav öncesi için adaylara şu uyarılarda bulundu:

"Sınavdan bir gün önce şimdiye kadar yemediğiniz besini ilk defa o gün tüketmeyi denemeyiniz. Mümkünse dışarıda yemek yemeyiniz, evde daha önce yediğiniz yemekleri tercih ediniz. Huzursuzluk, kalp çarpıntısı ve uykusuzluk gibi sağlık problemlerine yol açtığı için çay, kahve, kola yerine bitki çaylarını tercih ediniz. Susuzluğu arttıran besinlerden uzak durun. Tuz içeriği yüksek salamura gıdalar veya tuzlu atıştırmalıklar susuzluğa sebep olacaktır, bu yüzden (işlenmiş etler, sucuk, salam, sosis, tuzlu krakerler, turşu) tüketilmemelidir. Sınav sırasında da şekerli gıdalardan uzak durunuz."