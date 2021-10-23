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Yerel Aman dikkat! Valilik gününü duyurdu ve vatandaşları uyardı
Yerel

Aman dikkat! Valilik gününü duyurdu ve vatandaşları uyardı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada önümüzdeki günler için zirai don beklendiği belirtildi ve bölgedeki vatandaşlar uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 17:09:00 -
Aman dikkat! Valilik gününü duyurdu ve vatandaşları uyardı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada önümüzdeki günler için zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece Bursa genelinde yer yer zirai don olayı beklenmektedir. Ayrıca meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.

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