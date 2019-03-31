Aman dikkat! Sizin de ayaklarınız sık sık şişiyor mu?
Ayaklarınız sık sık şişiyor, hatta bazen yürümek bile size acı veriyorsa vakit kaybetmeden doktora gitmenizde yarar var.31 Mart 2019 Pazar 17:24
Vücudumuz bizlere gösterdiği küçük işaretlerle aslında önemli hastalıkların erken teşhisi için ipucu verir. Önemli olan bu belirtileri kısa sürede kavrayabilmek. Yanlış ayakkabı tercihi, uzun süre ayakta kalmak ya da hamilelik dönemlerinde ayaklarda ve bileklerde yaşanan şişlikler son derece doğaldır. Ancak hiçbir sebep yokken ortaya çıkan şişlikler bize son derece önemli 6 ipucunu veriyor olabilir.
İşte, ayak şişliğinin bizlere gösterdiği 6 hastalık;
1.Damar tıkanıklığı
Bacak damarlarındaki tıkanıklık ayaklarda ve bileklerde şişmeye neden olur. Bu hastalık tedavi edilmezse son derece tehlikeli sonuçlara yol açar.
2.Böbrek hastalığı
Böbrekler görevlerini yerine getiremediğinde vücut ekstra su tutar. Böbrek hastalığının neden olduğu ödemde kendini ayaklarda gösterir.
3.Kalp hastalıkları
Bacaklarda ve ayaklarda görünen şişlik kalp yetmezliğinin habercisi olabilir.
4.Karaciğer hastalıkları
Karaciğer albümin denilen bir protein üretir. Karaciğer hastalıkları sırasında kandaki albümin seviyesi düşünce ayaklarda ve bileklerde şişlik yaşanabilir.
5.Kullanılan ilaçlar
Kullandığınız bazı ilaçlar ayaklarınızda şişkinliğe sebep olabilir.
6.Lenf sistemi hastalıkları
Lenf sistemi hastalıklarında bacaklar ve ayaklar aşırı şekilde şişer.
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