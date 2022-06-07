Aman dikkat! Siz siz olun, bu hatayı yapmayın! Çilekle ilgili çok önemli uyarı

Yaz mevsimin en çok sevilen kırmızı meyvelerinden biri olan çileğin faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin ve mineral kaynağı olan çilek romatizmal hastalıklara iyi geliyor. Aynı zamanda içerğindeki lif olduğu için kabızlığa ve bağırsak tembelliğine de iyi gelmektedir.

İltihaba sebep oluyor!

Tüketmeden önce uzmanlar sık sık çileğin doğru bir şekilde yıkanmasının altını çiziyor. Eğer çilek yıkanmazsa vücutta iltihap oluşumuna sebep olabilir. Bu sorunla karşılaşmamak için çilekleri temizlemek ve bu problemleri yaşamamak için dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. İşte çilek yıkarken dikkat edilmesi gereken detaylar:

Serada ve bahçede yetişen çileklerimarket ve pazara gelene kadar birçok şeyle temas etmektedir. Bütün sebze ve meyveler içinde geçerli olan bir durum olduğu için mutlaka yemeden önce sebze ve meyveleri dikkatli bir şekilde mikroplardan ve kirden araındırmak gerekiyor.

Satın aldığınız çilekleri hemen eve gelir gelmez lavaboda bir kabın ya da süzgeçin içine koyarak bol suyla durulumaktır.

Çilekleri tek tek elinize alıp soğuk suyla musluğun altında ayrıntılı bir şekilde bakterilerden ve mikroplardan arındırabilirsiniz.

Çilek temizleme işi bittiğinde çileklerin suyu akanan kadar süzgeç veya kevgirin içinde tezgahın kenarında bekletin. Daha sonra suyu süzülen çilekleri temiz bir havlu kağıdın üzerine koyarak kurulayabilirsiniz.

Kuruladığınız ve yemeğe hazır hale getirdiğiniz çilekleri gün içerisinde tüketmeye özen gösterin. Çilekler yıkandıktan sonra çok hızlı çürüyebilen bir meyve olduğu için hızlı tüketmekte fayda var.

Sirkeyle temizleyin

Marketten satın alınan çileklerin haşerelerden ve virüslerden korumak için zirai ilaçlardan pestisit püskürtülmektedir. Çocuklarınıza yedirmeden önce bu kimyasal ilaçlardan arındırmanız oluşabilecek tehlikeli durumların önüne geçer.

Bunun için bir kabın içini su ile doldurun. Yaklaşık 1 çay bardağı sirke ekleyin ve karışımı güzelce karıştırın. Daha sonra çilekleri içine koyup bütün kalıntıların gitmesi için biraz bekletin. Beklettikten sonra tek tek soğuk suyla yıkayın ve kuruması için bir kenara alın.

Kabartma tozuyla temizleyin

Bir diğer etkili ve işe yarayan yöntemlerden biri de çilekleri kabartma tozu ile temizlemektir. Evde sirke bulamadınız ve etkili bir temizleme yöntemi arıyorsanız bir kabın içerisine su koyun ve içne 1 çay kabartma tozu koyun çözülene kadar karıştırın.

Daha sonra yıkamak istedğiniz bütün çilekleri içine koyup yaklaşık 5 dakika kadar bekleyin. Sonrasında soğuk suyla yıkamayı ihmal etmeyin.

Tuzlu suyla yıkayın

Çileklerin temizlenmesinde ve çileğin üstündeki yer alan meyve sineği larvalarından arındırmak için en etkili yöntemlerden biri tuzlu ile temizleme yöntemidir. Çilekleri temizlemek için 4 bardak suya yaklaşık 4 çay kaşığı tuz eklemeniz gerekiyor.

Çilekleri 5 dakika kadar tuzlu suda beklettikten sonra su ile durulayın ve kuruması için kağıt havlunun üstüne bir kenara alın.

El hijyenine dikkat!

Çilek temizliğinde en önemli noktalardan biri de el temizliğidir. Çilekleri yıkamadan önce ve yıkadıktan sonra mutlaka ellerinizi güzelce yıkayın. Bu durum yıkayacağınız bütün sebze ve meyveler içinde geçerlidir.