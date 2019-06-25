Aman dikkat! Siz de çocuklarınızı alışveriş sepetine mi oturtuyorsunuz?

Çocuklarla markete gitmek gerçekten son derece güçtür. Bir yandan onları zapt etmeye çalışırken diğer yandan alışveriş yapmak inanılmaz büyük bir emek ve güç ister. Alışveriş sırasında reyonlara bakmak yerine çocuğun peşinde koşmak istemeyen birçok anne-baba evlatlarını market arabalarına oturtuyor. Bu şekilde kolayca alışveriş yapılıyor yapılmasına ama ya bu davranış çocuğunuzun sağlığını tehdit ediyor?

Hijyen unutulmamalı

Her gün binlerce insanın el sürdüğü bir market arabası ya da sepeti nasıl temiz olabilir ki? Söz konusu o sebeplerde et, meyve hatta kimyasal ürünler taşınıyor. Gözle görülmese de söz konusu bu araçlar birçok mikrop taşıyor. Çocuğunuzu bu sepetlere oturtturmaktan başka şansınız yok ise yanınızda bir örtü taşımanızı tavsiye ederiz. Bebeğinizin oturacağı ve ellerini kolaylıkla uzatacağı alana serdiğiniz bir örtü mikroplar konusunda çocuğunuzu bir hayli koruyacaktır.

Güvenlik önemli

Market arabaları-sepetleri konforlu olmadıkları gibi çocuklar için pek de güvenli değildir. Özellikle bebekleri bu arabalara oturtacaksanız mutlaka bir emniyet kemeri kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü tedbirsizlik bazen önemli problemlere yol açabiliyor.

Aman dikkat!

Market arabasında taşıdığınız ev temizliğinde kullanılan kimyasal ürünleri çocuğunuzun uzanabileceği mesafeden ileride tutmanız önemli. Ayrıca çocuğunuzun yetişeceği mesafede çiğ etleri bulundurmamanız da mikrop kapmaması için son derece önemli.