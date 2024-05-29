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Gündem Aman dikkat siz bu hataya düşmeyin! E-ticaret ile 1 milyon liralık vurgun
Gündem

Aman dikkat siz bu hataya düşmeyin! E-ticaret ile 1 milyon liralık vurgun

Yeniakit Publisher
2024-05-29 22:28:00 -
Aman dikkat siz bu hataya düşmeyin! E-ticaret ile 1 milyon liralık vurgun

E-ticaret ve ilan platformlarına verdikleri sahte ilan ile 1 milyon liralık vurgun yapan şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre dolandırıcılar, e-ticaret ve ilan platformlarına verdikleri sahte ilanların satışıyla ilgili müşteriler ile çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişim kurdu.

Güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak müşterilerden kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle para alan şahıslar polis ekiplerinin radarına takıldı. Aynı yöntemle birçok müşteri dolandırılırken şüphelilerin hesaplarına yaklaşık 1 milyon TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. 2 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan şahıslardan H.U.'nun 41 ayrı dosyadan, C.A.'nın ise 6 ayrı dosyadan nitelikli dolandırıcılık suçundan aranması bulunduğu belirlendi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Harekete geçen polis ekipleri, 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte 60 fişek ele geçirildi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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