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Yerel Aman dikkat! Şarj aleti evi yaktı
Yerel

Aman dikkat! Şarj aleti evi yaktı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 08:29:00 -
Aman dikkat! Şarj aleti evi yaktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Öğberler köyünde prizde takılı unutulan şarj aleti alev aldı. Çıkan yangında ev adeta kül oldu.

Edinilen bilgiye olay Ereğli ilçesinde yaşandı.

İddialara göre şarjdan cep telefonun alarak uzaklaşan ev sahibi bir süre sonra alevleri fark etti.

Büyüyen alevler nedeniyle evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı.

Kdz.Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarmanın olayla ilgili araştırması devam ediyor.
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