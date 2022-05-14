Aman dikkat! Sahte güneş gözlükleri birçok hastalığa yol açıyor

Havaların ısınmasıyla talebin arttığı, yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olan güneş gözlükleri vitrinlerdeki yerini aldı.

Güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri, sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açıyor. Uzmanlar sahte güneş gözlüklerinin katarakt gibi hastalıklara neden olabileceğini belirterek vatandaşları güneş gözlüğü alırken; UV 400 etiketinin olmasına ve kalitesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Sahte güneş gözlükleri birçok hastalığa sebep oluyor

Havaların geç ısınması, pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle güneş gözlüğü sektöründeki satışların istenilen seviyede olmadığını önümüzdeki günlerden umutlu olduklarını belirten Optikçi esnafı Şenol Dişli, "Sahte güneş gözlüklerini kullanmamak gerekir. Neden kullanmamak gerekir? Bilhassa çocuklarda genç yaşta katarakt hastalığına sebep olur. O güneş gözlükleri çöpe atılan camlardan yapılıyor. Bu camlar takan kişinin göz bebeklerinin büyümesine, sulanmasına ve genç yaşta katarakt hastalığına sebep oluyor. Orijinalinden şaşmamak gerekiyor. Yetişkinlerde de göz bebeklerinin büyümesi, göz tansiyonuna sebep oluyor. Gözlüksüz bir vaziyette bir tünele girdiğinizde gözleriniz açılır. Karanlıkta gözleri görmek için açıyorsunuz. İşte sahte gözlüklerde öyledir. Sahte gözlüğü taktığınız anda göz bebekleriniz büyür. Göz bebekleri büyüdüğü zaman hem gözler yaşlanır hem de katarakta çevirir. Göz sorunlarına yol açar." dedi.

Güneş gözlüğü alırken UV 400 etiketinin olmasına, imitasyon (sahte) olmamasına ve kaliteli olmasına dikkat etmek gerektiği hatırlatan Dişli; "Ortalama kaliteli bir şey isterim derseniz, minimum 500 liradan başlayarak yukarıya doğru çıkar. 500 liranın altındaki gözlükler biraz risklidir." ifadelerini kullandı. (İLKHA)