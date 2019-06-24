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Aman dikkat! Mutfaklarımızdaki bu tehlike sinsice hasta ediyor

Mutfaklarımızda kullandığımız bazı ürünler biz farkına varmadan; yavaş yavaş hasta ediyor. İşte, her mutfakta kullanılan o ürün...

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:58
Aman dikkat! Mutfaklarımızdaki bu tehlike sinsice hasta ediyor

Dünyanın neredeyse her yerinde mutfaklarda yapışmaz tencere ve tavalar kullanılıyor. Son yıllarda seramik yapışmazlar yaygınlaşmaya başlasa da genellikle tercih edilen ürünler teflon tencere ve tavalar oluyor. Yapılan bilimsel çalışmalar ise teflon tencere ve tavaların sağlığımızı ciddi şekilde tehlikeye attığını ortaya koydu.

Teflon nedir?

Teflon ürünler politetrafloroetilen (PTFE) ismi verilen bir malzemeden yapılıyor. Bu malzemenin içerisinde ise birçok kimyasal bulunuyor. 1930'lu yıllardan bu yana kullanılan teflon tava ve tencereler içerdiği kimyasallardan dolayı kesinlikle yapışmaz bir özelliğe sahip. Bu nedenle teflon ürünlerin mutfakta temizliği de bir hayli kolaydır. Bu önemli özellik sayesinde teflon mutfaklarda en çok tercih edilen ürünlerdendir. Ayrıca teflon su geçirmez özelliğe sahip yağmurluk ve kablolarda da kullanılır.

Neler değişti?

2000'li yıllarından başından bu yana birçok ülkede PTFE’nin kullanımı yasaklandı. PTFE'nin kullanımının durdurulmasının arkasında ise bu maddenin; tiroid hastalığı, böbrek hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları, kanser hastalığı ve kısırlığa yol açması yatıyor.

Alınan tedbirlere rağmen güvenli mi?

Teflonun zararları üzerine yapılan çalışmalar dünyaca ünlü firmaların uyguladıkları yöntemleri revize etmelerini sağladı. Ancak alınan önlemlere rağmen çizilen teflon tava ve tencereler etraflarına zehir saçmaya devam ediyor. Çiziklerin bulunduğu teflon ürünler ısıyla birleşince içerisindeki kimyasalı pişen yemeğe aktarıyor.

Neden teflon kullanılmamalı?

Söylediğimiz gibi teflon için kullanılan kimyasallar zaman içinde değiştirilse de halen bu ürünleri elde etmek için bazı maddeler kullanılıyor. Teflon yani yapışmaz bu ürünlerin içerisinde bulunan kimyasalların sıcakla temas ettiğinde özellikle tiroid hastalığına sebep olduğu bilinen bir gerçek. İnsan bedeni içinse tiroidlerin düzgün çalışması son derece kıymetli. Hal böyle olunca da bu tip ürünleri evlerimize sokmamamız en doğrusu olacaktır. Yapışmaz ürünlere bir alternatif olarak ise yüzde yüz seramikten üretilen tava ve tencereleri kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:58
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