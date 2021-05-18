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Gündem

Aman dikkat! Meteoroloji 3 bölge için uyardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara ve batı Karadeniz sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 07:56:00 -
Aman dikkat! Meteoroloji 3 bölge için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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