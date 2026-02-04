  • İSTANBUL
Aman dikkat! Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren güneyden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

 

Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, cuma sabah bölgenin batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın akşam Hatay'ın güney kıyılarında, cuma sabahtan itibaren batısında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

