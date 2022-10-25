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Yaşam Aman dikkat! İcra veya hacizle korkutup dolandırıyorlar
Yaşam

Aman dikkat! İcra veya hacizle korkutup dolandırıyorlar

Dolandırıcılar hukuk bürolarının adını kullanarak vatandaşları kandırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 17:45:00 - 2022-10-25 17:46:23
Aman dikkat! İcra veya hacizle korkutup dolandırıyorlar

Dolandırıcılar hukuk bürolarının adını kullanarak vatandaşları kandırıyor.

Hukuk bürolarının adını kullandılar, vatandaşları korkutup onlarca kişiyi mağdur ettiler.

Dolandırıcılar vatandaşları ikna etmek için birçok taktik uyguluyor. Önce "avukatlık ofisine ya postaneden bir tebligat ya da adliyeden kırmızı mühürlü evrak geldi" diyorlar. Mağdurlar adliye, tebligat kelimelerini duyunca tedirgin oluyor ve söylenenlerin doğru olup olmadığını sorgulamadan, istenen parayı yatırıyor.

Dolandırıcıların adını kullandıkları hukuk bürosu sahiplerinden biri de
Avukat Ömer Faruk Şahin.

Şahin, yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Bana 200-250 kişi ulaşmış olabilir. Bir ara neredeyse günde en az 10-15 tane telefonla karşı karşıya kalıyordum. Aynı zamanda son zamanlarda ofisime gelen birçok kişi var. Haliyle kızgın bir şekilde ve olayın ne olduğunu anlamaya çalışan bir şekilde avukat eşimi arıyorlar."

Sosyal medyada profillerine cübbeli avukat fotoğrafları koyuyorlar

Dolandırıcılar ikna için her yolu deniyor. Kendilerine sahte avukatlık profili bile oluşturuyorlar.

Şahin, "WhatsApp profilinde bazen cübbeli bir avukat, bazen takım elbiseli klasik bir fotograf altında sanki resmi bir işletmeymişçesine mail adresleri, telefon numarası, adres bilgilerine ulaşıyorlar ki bu adreslerine zaten baro levhalarından avukatların gerekli bilgilerine ulaşabiliyorlar. Bu şekilde de bir güven tesis ediyorlar" dedi.

Hacizle korkutup dolandırıyorlar

Mağdurların icra ve haciz ile korkutulduğunu belirten Şahin şöyle konuştu:

"Geçmişten kaynaklı icra dosyanız var deyip belli bir miktar söylüyorlar. Şu kadarlık bir ödeme yaparsanız dosyanızı hemen kapatabiliriz. Aksi takdirde haciz ile karşı karşıya kalacaklarını belirttikleri için vatandaş da bir an çekiniyor. Bazıları güveniyor, bazıları güvenmeyebiliyor ve ödeme yapabiliyorlar."

Dolandırıcılar ikna ettikleri mağdurlara teklif sunuyor. Sözde icrayı gönderen tarafla uzlaşma öneriliyor. Bunun için sahte evrak da düzenliyorlar.

Şahin konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sahte arabuluculuk tutanakları düzenliyorlar. Örnek vermek gerekirse 2021'e 468 numaralı dosya gibi bir sahte numara verip, bir IBAN numarası gönderip o anda vatandaştan ne kadar para alabiliyorlarsa, almaya çalışıyorlar."

İcra dosyaları e-Devlet ya da UYAP'tan takip edilebiliyor. Borç ödemeleri bu uygulamalar üzerinden yapılabiliyor.

 TRT

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