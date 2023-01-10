Aman dikkat edin! Dolandırıcılıkta yeni yöntem

Neredeyse her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor. Dolandırıcıların yeni hedefi ise araç sahipleri...

Gazetevatan'ın haberine göre; dolandırıcılar bu kez kış lastikleriyle ilgili vatandaşları mağdur etmeye başladı.Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Tüm Türkiye’de pek çok sürücü araba lastiği değişimi yapan işletmelerin kapısını çaldı. Birçok kişi yasal zorunluluğa dikkate alarak lastikleri değiştirirken, kış lastiğinin önemini bilenler sağlıklı sürüş ve güvenlik için kullanıyor. Bu süreçte ise lastik satan işletme sahiplerinden önemli bir uyarı geldi. Dolandırıcılar, her sektörde olduğu gibi lastik sektöründe de pusu kurmuş durumda. Fırsatçıların yeni yöntemi pek çok vatandaşı mağdur ediyor, çoğu sürücü ise uzman bir kişi tarafından uyarılmadıkça dolandırıldığının dahi farkında olmuyor. İstanbul Ataşehir’de oto lastik tamiri ve değişimi yapan Eyüp Öztürk, bir müşterisinin lastiklerinin değişimi sırasında ilginç bir olaya şahit olduklarını anlattı ve sürücüleri uyardı.

Dolandırıcılık yönteminin son yıllarda oraya çıktığını ifade eden Eyüp Öztürk, “Bir müşterimizin lastik aldığını öğrendik, jant takasına geldi bizde lastiklerin yeni olduğunu ve imal tarihinin de yeni olduğunu söyledi. Değiştirirken lastikleri söktük kontrol ederken, tarihin üzerinde kalıpla tarih basıldığını fark ettik” dedi.

Lastik işletmecileri arasında son zamanlarda bu konuyla ilgili zaman zaman uyarılar yapıldığını ama ilk kez bizzat şahit olduğunu belirten Eyüp Öztürk, “Bunu tabii kimin ya da kimlerin yaptığını bilmiyoruz. Eski olan lastiklerin üzerinde yeni imal tarihi basıyorlar. Tabii ki birçok insan bilmediği için mağdur oluyor. Özellikle yeni diye alınan ikinci el lastiklerin üzerine yeni tarih basıyorlar. Bu olay son birkaç yıldan bu yana yabancı uyruklu bazı kişilerin piyasaya girişi ile birlikte ortaya çıkan bir durum. Yani bu dolandırıcılık yöntemi yurt dışı ithaldir” ifadelerini kullandı.

Normal vatandaşların lastiklerdeki bu hileyi anlamasının çok zor olduğunu söyleyen Eyüp Öztürk, “Uzun süredir sektörde olan bizler tarihin sahte olduğunu bir şekilde anlıyoruz. İmal tarihinin üzerine basılan bir kalıp şeklinde bir sistem kurdukları için vatandaşların anlaması çok güç. Fakat biz çoğu markanın kalıp şeklini bildiğimiz için böyle bir sahtekarlığı anlamamız daha kolay oluyor. Zaten kalıptan yakayı ele veriyor; sayılar bozuk oluyor, biraz yamuk basılmış oluyor ya da stilde farklılık oluyor” dedi.

Araba sahiplerine ve sürücülere tavsiyelerde bulunan Eyüp Öztürk, “Yeni gibi görünüyor diye ya da az kullanılmış diye güvenmedikleri kişilerden lastik almasınlar. Çoğu vatandaş artan fiyatlardan dolayı artık bu yola yöneldi ama ucuz ürün alırken daha fazla zarara uğruyorlar. Bu olaya sıfır lastiklerde şu ana kadar karşılaşmadım. Şu ana kadar marka sahtekarlığına rastlamadık. Sadece tarihlerde oynama yaptıklarına şahit olduk. 2013 tarihli lastiklere 2021-2022 yazanları gördük” açıklamasında bulundu.