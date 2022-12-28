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Yaşam Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu
Yaşam

Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu

Dolandırıcılar son zamanlarda yeni bir taktik geliştirdi. Bu kez silahları ilamsız icra takibi yöntemi.,. Peki, dolandırıcıların oyuna gelmemek için ne yapılmalı?

Yeniakit Publisher
2022-12-28 15:09:00 -
Aman dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son günlerde ilamsız icra takibi yöntemiyle mağdur ettiğini söyledi.

Dolandırıcıların, kimlik bilgisini edindiği kişileri sahte borç bildirimiyle kandırdığını belirten Gündüz, "Dolandırıcılar hiçbir belgeye gerek duymadan icra dairesinden gerçekleştirilen icra takibi gönderiyor. İlamsız demek mahkeme kararına dayanmayan icra takibi anlamı taşır. Alacaklı olmayan insanlar icra takibi başlatabiliyor. Harcı yatıran kişi, kimlik bilgisini edindiği vatandaşları borçlu gösterebiliyor" dedi.

Borcu olmadığı halde dolandırılan kişilerin, icra tebligatına 7 gün içinde itiraz etmesi gerektiğini kaydeden Neşet Gündüz, itiraz yapılmamasının, borcun kabul edildiği anlamı taşıdığını vurguladı.

Yanlış adrese tebligat gönderip, tüketicinin icrayla tehdit edildiğini belirten Gündüz, "Kişiler vergi dairesinden ya da e-Devlet'ten borcu olmadığına yönelik belge alarak dolandırıcının oyununa karşı koyabilir. İtiraz edilmezse alacaklı olduğunu iddia eden kişi, mala, maaşa haciz koydurabilir. İlamsız icra takibi için herhangi bir belge, senet, fatura, mahkeme kararına gerek olmadığını bilen dolandırıcılar, yüksek olmayan miktarları talep ediyor ve genellikle yaşlıları kandırıyor. Eğer ödeme emrindeki miktarı ödediyseniz karşı tarafa dava açma hakkınız var. İcra takibine itiraz edilmediği için parayı ödemek zorunda kalan kişi, borçlu olmadığı halde ödediği parayı geri istemek için 1 yıl içinde dava açmalı" diye konuştu.

Gündüz, icra dairelerindeki dosyaların yüzde 90'ının ilamsız icra takiplerinden oluştuğunu da söyledi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Hep söyledim bir kez daha söyliyeyim belki birileri duyar maalesef BU ÜLKEDE ADALET YOKTUR eğer olsaydı bani borçlu gösteren kişi bunu ispat etmeden bana icra gönderemezdi

Yavuz

Nedemekmiş bu ilamsız icra devletiz diyoruz devletimizin kanunları bu kadarmı kötü.Devlet bunu nasıl engelleyemez.Yazık değil mi günahsız vatandaşa.Eyyyy Reis duy bunu...Bunu avukatlar aracılığı ile yapıyorlar onlara da ses çıkarmayan odalarını da yazıklar olsun.
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