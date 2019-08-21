Aman dikkat! Çocuklar neden horlar?

Yalnızca yetişkinlerin mustarip olduğu düşünülen horlama sorunu çocuklarda da sık sık yaşanıyor. Çocuklarda yaşanan horlama sorunu bazı durumlarda gelişimi olumsuz etkiliyor.

Çocuklarda horlama neden yaşanır?

Çocuklarda horlama; geniz eti, bademcik, burun tıkanıklığı, sinüs enfeksiyonu, nezle, obezite ve burun içindeki yapısal sorunlardan kaynaklanabilir.

Uzmana ne zaman danışmak gerekir?

Çocuğunuz haftanın 3-4 günü horluyorsa, uyandığında kendisini yorgun hissediyorsa ve gelişiminde yavaşlama gözlemlediyseniz hızlıca doktora başvurmanız gerekir.

Horlama nasıl tedavi edilir?

Uzmanınız öncelikle çocuğun neden horladığını tespit edecektir. Sonra da elde edilen sonuca göre tedavi başlayacaktır. Geniz eti ve bademcik sorunlarına küçük yaşlarda müdahale edilse de burun içi yapısal bozuklukları konusunda uzmanlar 16 yaşına kadar beklenmesini tavsiye ediyor.

İyi gözlemlemek önemli

Ebeveyn olarak çocuklarınızın üzerlerine titremeniz gerçekten çok önemli. Onların yaşadığı değişimleri iyi bir şekilde gözlemleyip, sorunlarına hızlıca müdahale etmeniz gerekiyor. Bu elbette her şeyi abartmanız anlamına gelmiyor. Sadece onların sağlıklı gelişimi için daha dikkat olmadığınız gerekiyor.