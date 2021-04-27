  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Aman dikkat! Cep telefonuna program indirdi, 234 bin TL'sini kaybetti
Teknoloji

Aman dikkat! Cep telefonuna program indirdi, 234 bin TL'sini kaybetti

Samsun'da dolandırıcının tuzağına düşen bir vatandaşın cep telefonuna indirdiği program ile bankadaki altını 234 bin liraya çevrilip başka hesaba havale yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 10:09:00 - 2021-04-27 10:33:28
Aman dikkat! Cep telefonuna program indirdi, 234 bin TL'sini kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Ö.G.'yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp hesabından bin lira para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu.

Ö.G. haberinin olmadığını ileri sürünce dolandırıcı hesabının dondurulması için işlem yapmak üzere Team Vieewer Quick Sport isimli uygulamayı indirmesini istedi.

Söz konusu uygulamayı telefonuna indirip telefonunu kapatan Ö.G., banka hesabını kontrol ettiğinde altın hesabında bulunan 503,7 gram altının 234 bin lira paraya çevrilip, bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Ö.G. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı
Gündem

Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı

Bill Gates’in Küresel Isınma'yı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtmek istediği proje yine gündem oldu. Str..
Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını skandal bir şekilde 'soykırım' olarak tanımlamasına ilişkin bir açı..
Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız
Gündem

Yunan spiker: Türk devletlerinin birleşmemesi için bunu yapmalıyız

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türk devletlerinin birleşmemesi için Ermenistan desteklenmeli" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay