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Ekonomi Aman dikkat! Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir!
Ekonomi

Aman dikkat! Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 16:47:00 -
Aman dikkat! Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 3 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 3 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 3 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Petrokent Turizm (#PKENT.E) payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Ufuk Yatırım (#UFUK.E) payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

Yonga Mobilya (#YONGA.E) payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
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Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

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