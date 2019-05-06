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Aman dikkat! Bebek bakımında dikkat edilmesi gereken 7 husus!

Her anne-babamın aklından çıkarmaması gereken 7 altın kural…

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:20
Aman dikkat! Bebek bakımında dikkat edilmesi gereken 7 husus!

Ebeveyn olmadan önce sayısız kitap okuyup, deneyimli anne-babalardan fikir alışverişi yapabilirsiniz. Ancak bebeğiniz dünyaya geldikten sonra edindiğiniz bilgilerin birçoğu muhtemelen işinize yaramayacaktır. Çünkü her bebek birbirinden farklıdır. Minik yavrunuz hayata uyum sağlarken hem kendisi hem de sizin için yeni yöntemler geliştirir ya da ebeveyn olarak sizin yeni çareler bulmanıza vesile olur. Kimi bebek kaşıkla beslenmeyi sever, kimi çatal uzatılmazsa dudaklarını bile oynatmaz. Kimi sohbet edilmesini sever kimi sese tahammül edemez… Ancak belli başlı kurallar var ki; onlar tüm bebekler için geçerlidir.

İşte, bebek bakımında dikkat edilmesi gereken 7 husus 

1.Bebek nasıl tutulur?

Bebekler son derece hassastır. Bellerini ve başlarını geriye savurmaya çalışırlar. Bu nedenle bebeğinizi kucağınıza aldığınızda bir elinin boynu, ensesi ve kafası sarmalı; diğer eliniz ise poposunda durmalı.

2.Bebek kundaklanmalı mı?

Uzmanlar bebeklerin eski usul, sıkı sıkı kundaklanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Ancak bebeklerin rahat bir uyku çekmesi, kendi elinden kolundan ürkmemesi için bazı tedbirler alınmalı. Bebekleri uykuya yatırmadan önce küçük bir örtüyle kollarını sarabilirsiniz. Bu minik yavruların kaliteli bir uyku almasına yardım edecektir.

3.Bebek emzirme pozisyonları nelerdir.

Bebeğinizi kucağınıza alıp emzirdiğiniz taraftaki elinizle onun ensesini, sırtını destekleyin.

Bebeğinizi bir önceki gibi kendinize yaslayın bu kez emzirme yaptığınız taraftaki değil diğer elinizle bebeğiniz sırtını destekleyin.

Emzireceğiniz göğsünüzün hemen yanına bir yastık alın. Yastığın üzerine bebeğinizi yatırın.

Bebeğinizle birlikte yatağa uzanın ve yan yatarak onu emzirin.

4. Gaz nasıl çıkarılır?

Bebeklerinizi besledikten hemen sonra omzunuza alın ve bir elinizle sırtına küçük küçük vurun. Şayet bebeğiniz ayaklarını yukarı çekiyor ve karnının ağrıdığını ifade etmeye çalışıyorsa öncelikle onu yatağa yatırın. Bebeğinizi göbeğine küçük hareketlerle masaj uygulayın. Ardından bebeğinizin bacaklarını narince dizinden kırarak karnına doğru kaldırmaya çalışın.

5. Masaj yapın

Bebeğinize her gün narin hareketlerle masaj yapın. Bu bebeğin gelişimini için son derece önemlidir.

6. Bezlemek önemli

Bebeğinizi bezlerken bezin bel kısmı çocuğun göbek deliğini kapatmamalıdır.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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