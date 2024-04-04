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Yaşam Aman dikkat! Bayramda bu yolu kullanacaklara uyarı geldi
Yaşam

Aman dikkat! Bayramda bu yolu kullanacaklara uyarı geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-04 16:39:00 -
Aman dikkat! Bayramda bu yolu kullanacaklara uyarı geldi

Ramazan bayramı için geri sayım başladı. Bayram sebebiyle yola çıkacak olanlara Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Denizli-Antalya karayolu üzerinde yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüleri bilgilendirmek için bir mesaj yayımladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Denizli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan, Denizli-Antalya Karayolu’nda Cankurtaran rampa çıkışı ile Tavas Köprülü kavşağı arasında Antalya istikametinden Denizli istikametine doğru bölünmüş yolun yaklaşık 2 kilometrelik alanında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yol çalışması yapılmaktadır. Antalya-Denizli istikametinde yapılan yol çalışması sebebiyle trafik akımı geliş ve gidiş çift yönlü olarak Denizli-Antalya istikametinden tek şerit üzerinden sağlanacak olup yol çalışmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince de devam edeceği bildirilmiştir” denildi.

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