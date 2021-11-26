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Yerel Aman dikkat başınıza gelebilir: Kırık cep telefonuyla akıl almaz dolandırıcılık!
Yerel

Aman dikkat başınıza gelebilir: Kırık cep telefonuyla akıl almaz dolandırıcılık!

Mersin’de bir kişi elindeki kırık telefonla bilerek otomobillere çarparak “Telefonumu kırdın” deyip sürücülerden zorla para aldığı tespit edildi. Ekiplerin ihbar üzerine takibe aldığı kişinin oyunu ortaya çıkınca yakayı ele verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 15:23:00 -
Aman dikkat başınıza gelebilir: Kırık cep telefonuyla akıl almaz dolandırıcılık!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özel aracıyla seyir halindeyken yol kenarındaki bir erkek şahsa aynasının çarptığını, ardından durarak yanına gittiğini, şahsın çarpmanın etkisiyle cep telefonunun yere düşüp kırıldığını ve zararının karşılanmasını istediğini belirtti. Bunun üzerine şahsa 800 lira verdiğini kaydeden müşteki, bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşünerek emniyete geldi.

Görüntüler incelendi

Şikayet üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha öncede benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunan A.M. olduğunu tespit etti. Kamera incelemesinde şüphelinin kasıtlı olarak müştekinin aracına çarptığı ve öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak camının kırıldığı izlenimi verdiği, ayrıca yine aynı yöntemle Ş.K. isimli şahsı da dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

Serbest bırakıldı!

Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Antalya’da yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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