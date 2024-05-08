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Yaşam Aman bu tarihe dikkat! Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Uzman isim uyardı!
Yaşam

Aman bu tarihe dikkat! Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Uzman isim uyardı!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 20:48:00 -
Aman bu tarihe dikkat! Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Uzman isim uyardı!

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yarından itibaren Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı.

Türkiye, yarından itibaren Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girecek. Toz taşınımı, özellikle cuma günü yoğunlaşacak.

Konuya ilişkin açıklama TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan geldi.

''CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'Yİ KAPLAYACAK''

Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, şunları kaydetti; "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu’ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak."

"YAĞMURLA TOPRAĞA İNERSE VERİMLİ BİR YIL GEÇİRİRİZ"

Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar." dedi.  
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"YAĞMURLA TOPRAĞA İNERSE VERİMLİ YIL GEÇİRİRİZ"

"Çünkü direkt toprağa enjekte olur." diyen uzman isimi "Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Biz bunlara "tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz" ifadelerini kullandı.

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