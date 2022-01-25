‘Aman aramız bozulmasın’ Davutoğlu cephesinde Demirtaş telaşı!

Erdoğan düşmanlığı gözlerini bürüyen Ahmet Davutoğlu ve avanesi şimdi de ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti’nin ekürü olan terör partisi HDP’ye yanaşmaya başladı.

“Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen Selahattin Demirtaş’ın tarafında olduklarını belli etmek isteyen Davutoğlu cephesinden ‘pes artık’ dedirten açıklamalar geliyor.

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 2016 yılında yaptığı konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Demirtaş hakkında Mersin’de 27 Şubat 2016’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davutoğlu’nun avukatından açıklama

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Ahmet Başçı ise, Selahattin Demirtaş'a 11 ay hapis cezası verilen Mersin'deki davanın Davutoğlu'ndan bağımsız gerçekleştiğini savundu.

Başçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Selahattin Demirtaş'ın Mersin'de görülen ceza davası, Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan bağımsız gerçekleşen bir yargılamadır. İş bu yargılamanın salt Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na hakaret iddiasıyla gerçekleştiği beyanı gerçek olmayıp açıkça kötü niyettir. Kamu davalarında şikayet veya şikayetten vazgeçme yoktur; yargılama süreçlerini de etkilemez" ifadelerini kullandı.

Başçı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere dönemin Başbakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ve kamu kurumlarına yönelik "kamu görevlisine hakaret" ve diğer suç iddialarıyla aleyhine 2015 yılında RESEN ve KAMUSAL soruşturma ve yargılama yürütülen Sayın Selahattin DEMİRTAŞ'ın Mersin'de görülen ceza davası, Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'ndan bağımsız gerçekleşen bir yargılamadır. İş bu yargılamanın salt Sayın Genel Başkan Ahmet DAVUTOĞLU’na hakaret iddiasıyla gerçekleştiği beyanı gerçek olmayıp açıkça kötü niyettir.

1.) Sayın Genel başkan yeni bir sayfa açma adına daha önce şahsına yönelik ve kamusal olmayan tüm davalardan Şubat 2020 yılında feragat etmiştir.

2.) Mersin'de görülen davanın duruşmalarına Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ve avukatları hiç bir zaman iştirak etmemiştir.

3.) Kamu davalarında şikayet veya şikayetten vazgeçme yoktur; yargılama süreçlerini de etkilemez. Müvekkilimden bağımsız olarak yürüyen ve başkaca da suç ve mağdurların olduğu yargılamanın müvekkilimiz üzerinden izah edilmeye çalışılması hakikat dışı ve kötü niyetli bir yaklaşımdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."