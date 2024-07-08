Star yazarı Coşkun Başbuğ, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa'da attığı gol sonrası yaptığı bozkurt işaretinin yankılarını değerlendirdi. Başbuğ, bu hareketin Avrupa'daki Türk düşmanlarını rahatsız ettiğini ve UEFA tarafından ceza verilmesinin haksız olduğunu vurguladı. Yazısında, Türkiye'nin milli değerlerinin ve sembollerinin korunması gerektiğini belirten yazar, Avrupa'nın çifte standartlı tutumunu eleştirdi. Bu olayın, Türk milletinin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirdiğini ifade eden Başbuğ, şunları kaydetti:

"(...) Merih... Merihhh... Merihhhhh...

Böyle bağırdı spikerler.

Attığı gollerle Avrupa'yı diz çöktürdü, yaptığı bozkurt işaretiyle de maskeleri düşürdü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aman Allah'ım meğer ne çok Türk düşmanı varmış.

Aman Allah'ım meğer ne çok aklı evvel varmış.

Hadi Avrupa'yı yabancı devletleri anladık da içimizdeki yabanilere ne demeli

Vayyyy nasıl böyle bir işaret yapılırmış...

Vayyyy spora siyaset neden karıştırılırmışmış...

(...)

Bir vatan evladı Kurt işareti yapıyor buna siyasi mesaj var diyorlar.

Türkiye'de ekmek yiyip bu ülkeye ihanet eden, oynadığı maça bileğine dümenden sardığı sargıyla çıkan ve attığı golden sonra kameralara koşarak bileğindeki yazıyı tüm dünyanın gözüne sokarcasına okutan İsrailli futbolcuyu neden görmezden geldiniz be sahtekârlar, be ...... UEFA.

Ne yazıyordu bilekte 7 Ekim, ne vardı yazının yanında Davut Yıldızı.

Bu söylem siyasi değil öyle mi...

Yatacak yerin yok UEFA.

Hadi buna bir kulp taktınız aşağılıklar Mehmetçik selamında ne buldunuz, onun neyi vardı...

İki yüzlüsünüz, sahtekârsınız ve aşağılıksınız."