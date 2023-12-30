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Gündem Amacın ne Ali Koç? İngiliz oyunuyla Suudilerle Türkiye’nin arasını açmak mı?
Gündem

Amacın ne Ali Koç? İngiliz oyunuyla Suudilerle Türkiye’nin arasını açmak mı?

Yeniakit Publisher
2023-12-30 12:30:00 -
Amacın ne Ali Koç? İngiliz oyunuyla Suudilerle Türkiye’nin arasını açmak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Suudi Arabistan'da İngilizce pankart açmak istediği öğrrenildi.

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan süper kupa finali akılalmaz gelişmelere sahne oldu.

Suudi yetkililere 2 hafta önceden verilen protokol bilgileri, takımlar tarafından son gün değiştirilmeye kalkınca maç iptal edildi. Uzun süren toplantılar sonrasında maçın oynanmaması kararlaştırıldı.

Yaşanan kargaşaya dair en dikkat çeken bilgi ise, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un pankart oyunu oldu. Koç’un maçta Fenerbahçe adına İngilizce pankart açmak istediği öğrenildi.

Sözcü’nün aktardığına göre Koç, Mustafa Kemal’e atfedilen, “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün İngilizce yazıldığı pankartta ısrar edince olanlar oldu…

Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de Suudi Arabistan’daki maçta ırk vurgusu yaparak, Türkçe, “Ne mutlu Türk’üm diyene” pankartı açmak için direttiği ifade edildi.
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Yorumlar

Vatandaş

Türk olmak zor geliyor birilerine!!!!!

Abdullah

bu mahluklarin amacı Türkiye'yi Avrupa'nın kucağına atmak yani hiristiyanlastirmak
TÜM YORUMLARA GİT ( 17 )
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