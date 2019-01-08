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Amaç Amerikan askerleri çekilmesin! YPG, DEAŞ'lıları sahaya sürdü

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı harekat öncesinde, terör örgütü PKK/YPG, ABD’nin askerlerini çekmemesi için rehin aldığı DAEŞ’li teröristleri serbest bırakarak çatışma ortamı sağlıyor. Diğer yandan YPG’nin Esed rejimi ve terör destekçisi batılı ülkelerle temaslarını sürdürüp, kendini garantiye almaya çalışıyor.

08 Ocak 2019 Salı 10:33

 Göksel Çağlav  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve TSK destekli ÖSO birliklerinin, Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekat öncesinde ABD’nin askerlerini çekme kararını engellemek için terör örgütü PKK/YPG elinde esir tuttuğu DAEŞ’li teröristleri sahaya sürmeye başladı. Trump’ın “Suriye’de DAEŞ terör örgütü bitti çekiliyoruz” açıklamasının ardından, ABD’nin şemsiyesi altında olan YPG, esir tuttuğu DAEŞ’li teröristleri serbest bırakarak çatışma bölgelerine gönderiyor. DAEŞ’li teröristlerle çatışan terör örgütü PKK/YPG, “DAEŞ hâlâ bitmedi” algısı yaratmaya çalışarak ABD’nin askerlerini çekmemesi için hazırladığı senaryoları sahneliyor. Diğer bir taraftan da, Suriye’de işgal ettiği bölgelerde varlığını devam ettirmek için teröre destek veren ülkelerle görüşmelere devam ediyor.

Gençler zorla askere alınıyor

TSK ve TSK destekli ÖSO güçlerinin başta Münbiç ilçesi olmak üzere, Fırat Nehri’nin doğusuna düzenleyeceği harekat öncesinde, terör örgütü PKK/YPG, gençlerin zorunlu askerliğe alınması için bildiri yayınlayarak, silah soruyla gençleri kendi saflarına çekmeye çalışıyor. Beşşar Esed yönetimi ile temaslarına devam eden terör örgütü geçtiğimiz günlerde rejim güçlerini Münbiç’e davet ederken, yaklaşık 200 kişilik örgüt elemanını Fırat’ın doğusuna çektiği ileri sürüldü.

Sınıra sevkiyat devam ediyor

Öte yandan; TSK ve ÖSO birliklerinin olası harekat için sınıra ve sınır ötesindeki üslerine sevkiyatları devam ediyor. Özellikle sınır ötesindeki Türk askeri üslerinin güçlendirilmesine dikkat ettiklerini belirten yetkililer, terör örgütünün içerideki varlığının tamamen bitmediğini harekat sırasında yapılacak saldırılara karşıda gerekli önlemlerin alınması için sevkiyatların devam edeceğini aktardılar. Hatay’da bulunan ve daha önce Afrin Harekatı’na katılan birliklerden oluşun bazı güçlerin de Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekat için Urfa ve Kilis sınırında bulunan birliklere takviye olarak sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:33
  1. Kilis
  2. Hatay
  3. Ankara
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  5. ÖSO
  6. Fırat’ın doğusu
  7. PKK/YPG
  8. DAEŞ
  9. YPG
  10. TSK destekli ÖSO
  11. Fırat Nehri
  12. Türk askeri üsleri
  13. Afrin Harekatı

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  • pacabosapacabosa29 dk önce
    bunlar amerikanin hiyleleri ha DEAS ha PKK ha YPG bunlar ayni FIRMAYA calisiyor gerisi AMERIKANIN oyunlari dünya daha nereye kadar amerikanin esiri olacak UYAN DÜNYA UYAN .

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