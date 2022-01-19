Ama Dünya bizi nasıl görüyor! Fransız siyasetçiden muhalefeti çatlatacak sözler
Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Jordan Bardella, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında, Dünya'nın Türkiye'yi nasıl gördüğünü anlatırken, muhalefeti çatlatacak ifadeler kullandı.
Yeniakit.com.tr
Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Jordan Bardella, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu.
'Avrupa'yı Erdoğan'ın paspası yaptınız'
Bardella, "Avrupa'yı Washington'un arka bahçesi, Pekin'in kurbanı, Erdoğan'ın paspası ve Afrika'nın oteline çevirdiniz." dedi.
Bardella'nın ABD ve Afrika diyerek ülke ismi kullanırken, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanması ayrıca dikkat çekti.
Fransız televizyonlarında yorumculuk yapan Öznur Küçüker Sirene de Jordan Bardella'nın sözlerini Twitter hesabından paylaştı.