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Dünya Ama Dünya bizi nasıl görüyor! Fransız siyasetçiden muhalefeti çatlatacak sözler
Dünya

Ama Dünya bizi nasıl görüyor! Fransız siyasetçiden muhalefeti çatlatacak sözler

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Jordan Bardella, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında, Dünya'nın Türkiye'yi nasıl gördüğünü anlatırken, muhalefeti çatlatacak ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 19:55:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Jordan Bardella, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu.

'Avrupa'yı Erdoğan'ın paspası yaptınız'

Bardella, "Avrupa'yı Washington'un arka bahçesi, Pekin'in kurbanı, Erdoğan'ın paspası ve Afrika'nın oteline çevirdiniz." dedi.

Bardella'nın ABD ve Afrika diyerek ülke ismi kullanırken, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanması ayrıca dikkat çekti.

Fransız televizyonlarında yorumculuk yapan Öznur Küçüker Sirene de Jordan Bardella'nın sözlerini Twitter hesabından paylaştı.

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