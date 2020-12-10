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Yaşam Âmâ arkadaşlar 11 ayda hafız oldu
Yaşam

Âmâ arkadaşlar 11 ayda hafız oldu

Gaziantep’te yaşayan görme engelli Mehmetcan Durmuş (16) ile Metehan Toprak (14), karanlık dünyalarını Kur’an-ı Kerim ile aydınlatarak birlikte hafız olmanın gururunu yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:54:00 -
Âmâ arkadaşlar 11 ayda hafız oldu

Hemen her gün çalışarak, azimleriyle yaklaşık 11 ayda hafız olma mutluluğuna ulaşan engelli arkadaşlar, başarılarıyla çevredekilerinin hem takdirini topluyor hem de örnek oluyor. Hafız olmak için günde 13-15 saat çalıştığını belirten Mehmetcan Durmuş, ileride İslam tarihi alanında akademisyen olmak ve çalışmalar yapmak istediğini ifade ederken, Metehan Toprak da “Hafızlık engel tanımıyor. İsteyen herkes hafız olabilir, çok mutluyum” sözleriyle duygularını dile getiriyor. Görme engellilerin hafız olmasında öğretici ve ailelerin büyük destek ve emeklerinin olduğunu kaydeden Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu ise “Asıl engel gözlerin değil, gönüllerin engelidir” diyor.

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