Alzheimer riskini azaltmak için, sigara kullanmamak, yeni şeyler öğrenmek, tansiyonu ve şekeri düzenli tutmak, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, kilo almamak ve sık sık spor yapmak alınabilecek en doğru önlemlerdir. Bu alışkanlıklar, sadece Alzheimer riskini değil, aynı zamanda; kanser, obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara ilişkin sorunları da azaltmaya katkı sağlayacaktır.

Alzheimer hastalığının belirtileri neler?

Alzheimer hastalığı kimlerde görülür? Alzheimer hastalığı neden olur? Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür. Bunun sonucunda da Alzheimer hastalığı patlak verir.

Zihinsel bozukluklar

Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır.

Öğrenme güçlüğü

Konuşma bozukluğu

Yolunu kaybetme

Kişileri tanıyamama

Karar verme güçlüğü

Davranışsal bozukluklar

Huzursuzluk

İlgisizlik

Saldırganlık

Uyku bozukluğu

Amaçsız dolaşma

Hayaller görme

Depresyon

Alzheimer kimlerde görülür?

İleri yaş

Ailede Alzheimer hastası olması

Bazı yatkınlık genlerine sahip olma

Düşük eğitim seviyesi

Ciddi kafa travması geçirmiş olmak

Kadın cinsiyet

Depresyon

Aluminyum, bakır,demir, çinko gibi ağır metallerle intoksikasyon

Hipertansiyon

Alzheimer için hangi bölüme gidilir?

Alzheimer tedavisi için hastanelerin Nöroloji ve Psikiyatri bölümlerinden randevu alabilirsiniz.