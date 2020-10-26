  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Alzheimer için hangi bölüme gidilir?
Sağlık

Alzheimer için hangi bölüme gidilir?

Alzheimer'ın literatüre geçmiş olan kesin bir tedavisi bulunmadığı için en etkili yöntem, hastalığı ortadan çıkmadan engellemektir. Peki Alzheimer için hangi bölüme gidilir? Alzheimere hangi doktor bakar?

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:42:00 -
Alzheimer için hangi bölüme gidilir?

Alzheimer riskini azaltmak için, sigara kullanmamak, yeni şeyler öğrenmek, tansiyonu ve şekeri düzenli tutmak, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, kilo almamak ve sık sık spor yapmak alınabilecek en doğru önlemlerdir. Bu alışkanlıklar, sadece Alzheimer riskini değil, aynı zamanda; kanser, obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara ilişkin sorunları da azaltmaya katkı sağlayacaktır.

Alzheimer hastalığının belirtileri neler?

Alzheimer hastalığı kimlerde görülür? Alzheimer hastalığı neden olur? Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür. Bunun sonucunda da Alzheimer hastalığı patlak verir.

Zihinsel bozukluklar

Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır.

Öğrenme güçlüğü

Konuşma bozukluğu

Yolunu kaybetme

Kişileri tanıyamama

Karar verme güçlüğü

Davranışsal bozukluklar

Huzursuzluk

İlgisizlik

Saldırganlık

Uyku bozukluğu

Amaçsız dolaşma

Hayaller görme

Depresyon

Alzheimer kimlerde görülür?

İleri yaş

Ailede Alzheimer hastası olması

Bazı yatkınlık genlerine sahip olma

Düşük eğitim seviyesi

Ciddi kafa travması geçirmiş olmak

Kadın cinsiyet

Depresyon

Aluminyum, bakır,demir, çinko gibi ağır metallerle intoksikasyon

Hipertansiyon

Alzheimer için hangi bölüme gidilir?

Alzheimer tedavisi için hastanelerin Nöroloji ve Psikiyatri bölümlerinden randevu alabilirsiniz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız
Gündem

Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız

Son dönemde İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam ülkelerinden Fransız ü..
Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke
Ekonomi

Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, "Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye'nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay