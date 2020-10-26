Alzheimer için hangi bölüme gidilir?
Alzheimer'ın literatüre geçmiş olan kesin bir tedavisi bulunmadığı için en etkili yöntem, hastalığı ortadan çıkmadan engellemektir. Peki Alzheimer için hangi bölüme gidilir? Alzheimere hangi doktor bakar?
Alzheimer riskini azaltmak için, sigara kullanmamak, yeni şeyler öğrenmek, tansiyonu ve şekeri düzenli tutmak, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, kilo almamak ve sık sık spor yapmak alınabilecek en doğru önlemlerdir. Bu alışkanlıklar, sadece Alzheimer riskini değil, aynı zamanda; kanser, obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara ilişkin sorunları da azaltmaya katkı sağlayacaktır.
Alzheimer hastalığının belirtileri neler?
Alzheimer hastalığı kimlerde görülür? Alzheimer hastalığı neden olur? Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür. Bunun sonucunda da Alzheimer hastalığı patlak verir.
Zihinsel bozukluklar
Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır.
Öğrenme güçlüğü
Konuşma bozukluğu
Yolunu kaybetme
Kişileri tanıyamama
Karar verme güçlüğü
Davranışsal bozukluklar
Huzursuzluk
İlgisizlik
Saldırganlık
Uyku bozukluğu
Amaçsız dolaşma
Hayaller görme
Depresyon
Alzheimer kimlerde görülür?
İleri yaş
Ailede Alzheimer hastası olması
Bazı yatkınlık genlerine sahip olma
Düşük eğitim seviyesi
Ciddi kafa travması geçirmiş olmak
Kadın cinsiyet
Depresyon
Aluminyum, bakır,demir, çinko gibi ağır metallerle intoksikasyon
Hipertansiyon
Alzheimer için hangi bölüme gidilir?
Alzheimer tedavisi için hastanelerin Nöroloji ve Psikiyatri bölümlerinden randevu alabilirsiniz.