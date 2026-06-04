Alzheimer hastası kadından 2 gündür haber yok!

Denizli’de 2 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Ayşe Ölmezoğlu için ailesi ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Edinilen bilgilere göre; Denizli’de yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Ölmezoğlu, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Tüm çabalarına rağmen yaşlı kadını bulamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede çalışma başlatırken, aile üyeleri de vatandaşlardan destek istedi. En son Üçgen Odak Hastanesi civarında görüldüğü öğrenilen yaşlı kadın için polis ekipleri ve yakınları arama çalışması başlatırken, aile vatandaşlardan destek istedi.