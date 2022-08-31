Alzheimer hastalığının görmezden gelinen 10 belirtisi

Alzheimer’ın Görmezden Gelinen Belirtileri

1. Hafıza Kaybı

Ara sıra isimleri unutmak normaldir. Alzheimer’lı insanlar zamanla daha çok unuturlar.

2. Bilinen Görevleri Yerine Getirme Zorluğu

Bir odaya neden girdiğinizi unutmanız normaldir. Alzheimer’lı insanlar gömleklerinin düğmelerini nasıl açacaklarını unutuyorlar.

3. Dil ile İlgili Sorunlar

Herkes bazen doğru sözcüğü bulmakta zorlanır. Alzheimer’lı insanlar gittikçe artan sayıda kelimeyi kaybediyor ve anlaşılmaları zorlaşıyor.

4. Oryantasyon Bozukluğu

Herkes, bilmediği bir yerde şaşkınlık hissedebilir. Alzheimer’lı insanlar, bildikleri yerlerde kaybolabilirler.

5. Sosyal Olarak Uygunsuz Davranış

Alzheimer hastalığı sadece hafıza sorunları ile ilgili değildir; ayrıca bir kişinin günlük iş yapma yeteneğini de etkiler. Giyinme veya banyo gibi bilinen, önceden programlanmış görevleri yapmakta zorluk çekebilir, öğeleri daha sık yanlış yerleştirebilir, yürürken veya araç kullanırken kaybolabilir ve fatura ödeme gibi önemli sorumluluklara olan ilgilerini kaybedebilirler. Birinin arabasının anahtarlarının nerede olduğunu unutması endişelenmeyi gerektirmez ancak kişi anahtarları ne için kullandığını bilmiyorsa durum ciddidir. Emekliler için, Alzheimer hastalığının belirtileri genellikle çalışma ortamında fark edilir hale gelir. Örneğin bir müdür kişinin konsantre olamadığını, artık çoklu görev yapamayacağını veya geçmişte olduğundan daha düşük bir seviyede performans gösterdiğini fark edebilir.

6. Akıl Yürütme Sorunları

Herkes harcamalarını dengelemekte sorun yaşayabilir. Alzheimer’lı insanlar parayı ne için kullandıklarını unutuyorlar.

7. Nesneleri Ciddi Şekilde Yanlış Yerlere Koymak

Herkes anahtarlarını yanlış yere koyabilir. Alzheimer’lı insanlar, onları dondurucuya koymak gibi şeyler yapar.

8. Ruh Hali Değişiklikleri

Ruh halinizin günde bir veya iki kez değişmesi anormal değildir. Ancak Alzheimer’da olanlar sürekli ruh hali değişimlerinden muzdarip olabilir. Sakinlerken, bir anda hiçbir neden yokken öfkelenebilirler.

9. Tepkisizlik

Televizyon izlerken duygusal hissetmek normaldir. Ancak Alzheimer’dan muzdarip olanlar aşırı pasiftir. Yapmaktan her zaman zevk aldıkları şeyleri yapmaktan bile vazgeçebilirler.

10. Kişilikteki Önemli Değişiklikler

Hepimiz zamanla değişiyoruz. Ancak hala tanınması kolay özelliklerimizin çoğunu muhafaza ediyoruz. Ancak Alzheimer’dan muzdarip olanlar tamamen bambaşka bir kişiliğe bürünebilirler.

Alzheimer Risk Faktörleri ve Önleme

Birçok insan Alzheimer hakkında kendini karamsar hissediyor. Çünkü en iyi bilinen risk faktörleri (yaş, aile öyküsü ve belirti genetik özellikler) değiştirilemiyor. Riski azaltmanın en iyi bilinen yolu beyni teşvik edici faaliyetlere katılmaktır. Alzheimer Derneği tıbbi ve bilimsel ilişkiler müdürü Maria Carrillo, “Zihinsel teşvik önemlidir” diyor. “Ancak araştırma beyin sağlığı ile kalp sağlığı arasında önemli bir bağlantı olduğunu gösteriyor.”