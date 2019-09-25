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Alzheimer hastalığını önleyici bitkisel tedavi! Alzheimer'a karşı havuç kürü nasıl uygulanır?

Alzheimer çağımızda en sık rastlanan sağlık sorunlarının başında geliyor. Peki, Alzheimer hastalığına karşı bitkisel tedavi yöntemleri var mı? İşte, merak ettiğiniz "Alzheimer hastalığına karşı havuç kürü nasıl uygulanır?" sorusunun cevabı...

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:45
Alzheimer hastalığını önleyici bitkisel tedavi! Alzheimer'a karşı havuç kürü nasıl uygulanır?

Alzheimer çağımızda en sık rastlanan sağlık sorunlarının başında geliyor. Peki, Alzheimer hastalığına karşı bitkisel tedavi yöntemleri var mı? İşte, merak ettiğiniz "Alzheimer hastalığına karşı havuç kürü nasıl uygulanır?" sorusunun cevabı...

Alzheimer nedir?

Alzheimer hastalığı beyin hücrelerin ölmesiyle meydana gelir. Yapılan onlarca araştırmaya rağmen Alzheimer hastalığının sebepleri konusunda çok net bir bilgi yok. Ancak yaşam tarzında yapılan radikal değişiklikler bu hastalığa yakalanma riskini büyük ölçüde azaltıyor.

Alzheimer hastalığına yakalanma riski nasıl azaltılır?

Yapılan bilimsel çalışmalar 'Akdeniz Diyeti' olarak beslenme alışkanlığına sahip olan kişilerin bu hastalığa yakalanma ihtimalinin bir hayli az olduğunu kanıtlamıştır. Akdeniz beslenme alışkanlığında etten ziyade tahıl, süt ve süt ürünleri yer alıyor.

Hareketsizlik aslına bakılırsa bütün hastalıkların en önemli sebeplerinden biridir. Bu nedenle günde yarım saat bile olsa yürüyüş yapmak çok önemlidir.

Bilimsel çalışmalar düzenli uyku alışkanlığı bulunan kişilerin Alzheimer'a yakalanma riskinin bir hayli az olduğu kanıtlanmıştır.

Alzheimer gibi hastalıklara yakalanmamak için kitap okuma alışkanlığına sahip olmak son derece kıymetlidir. Uzmanlar özellikle polisiye türü kitapların zihni daha çok çalıştırdığını ve bu tip kitapların Alzheimer gibi hastalıklara karşı adeta önleyici bir ilaç etkisi gösterdiğini belirtiyor.

Alzheimer'a karşı havuç kürü nasıl uygulanır?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun Alzheimer hastalığını yüzde 30 civarında iyileştirdiğini belirttiği havuç kürü nasıl uygulanır?

25-30 yaş itibariyle altı ay aralıklar havuç suyu kürü uygulayarak Alzheimer'a karşı kendinizi korumuş olursunuz.

Havuç suyu kürü yılda iki kez 1’er ay uygulanır. 6 ay aralıklarla uygulanan kür için her gece yarım bardak taze sıkılmış havuç suyu içmelisiniz. Bir ay sonunda ara verip, 6 ay sonra küre yeniden başlayabilirsiniz.

Havuç suyu kürü ayrıca göz sağlığı ve hafızayı güçlendirmek için de son derece önemlidir.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:45
  1. Alzheimer hastalığını önleyici bitkisel tedavi!
  2. Alzheimer'a karşı havuç kürü nasıl uygulanır?
  3. Alzheimer hastalığına yakalanma riski nasıl azaltılır?

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