Alzheimer hastalığını önlemek mümkün mü?

Alzheimer en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Alzheimer hastalığı beyin hücrelerin ölmesiyle meydana gelir. Yapılan onlarca araştırmaya rağmen Alzheimer hastalığının sebepleri konusunda çok net bir bilgi yok. Ancak yaşam tarzında yapılan radikal değişiklikler bu hastalığa yakalanma riskini büyük ölçüde azaltıyor.

Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Spor

Uzmanlar, düzenli spor yapılması durumunda Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin bir hayli azaldığını belirtiyor. Alzheimer tanısı konusunda teşhis konular hastalar spora başladığında ise hastalığın hızının bir hayli düştüğü çalışmalarla ispatlanmış durumda.

Akdeniz diyeti

Son dönemde yapılan araştırmalar Alzheimer hastalığının diyabet sorunu yaşayanlarda daha sık rastlandığını ortaya koymuş durumda. Bu nedenle uzmanlar Akdeniz Diyeti ile beslenenlerin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azalttığını belirtiyor. Akdeniz Diyeti; sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme planından oluşuyor. Bu diyette etten ziyade tahıl, süt ve süt ürünleri yer alıyor.

Düzenli uyku

Düzenli uyku alışkanlığı birçok hastalığın tedavisinde önerilen konuların en başında yer alıyor. Uzmanlar sağlıklı bir beden için günde en az 7-8 saat uyunması gerektiğini belirtiyor.

Kitap okuyun

Yapılan araştırmalar kitap okuyan özellikle de polisiye türü eserler okuyanların Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin bir hayli azaldığını vurguluyor.

Peki, Alzheimer hastalığının belirtileri nedir?

Her unutkanlık Alzheimer hastalığını işaret etmez. Örneğin; arabanızı nereye park ettiğinizi unuttuğunuzda değil aracın nasıl kullanıldığını unutursanız endişelenin. Unutkanlık yaşın bir getirisidir. Bu da basit unutkanlıklarda büyük paniklere kapılmamanız gerektiğinin bir işaretidir.

Sık sık yaşıyorsanız!

Günlük alışkanlıklarınızın nasıl yapıldığını unutuyorsanız, daha sık hatırlama sorunları yaşıyor ve psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız mutlaka en kısa zamanda bir uzmanla görüşmenizde yarar var.