Alzheimer hastalığına doğal ilaç! Hafızayı yenileyen süper besinler
İşte Alzahimer hastalığı ve hafızaya iyi gelen en şifalı besinler...
Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir.
Alzheimer hastalığına doğal ilaçlar
Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.
Yapılan birçok araştırma sık tükettiğimiz bazı besinlerin Alzheimer'ı önleyebileceğini gösteriyor. Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.
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Karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, takviye tahıl gevrekleri (veganlar için), ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta B12 vitamini açısından en zengin temel besin kaynaklarıdır.
Alzheimer'ı önleyen besinler
- Yaban mersini
- Omega-3 yağ asitleri
- Avokad
- Turunçgiller
- Köri
- Yeşil çay
Beyin dostu, hafızayı güçlendiren gıdalar
- Balık: omega-3 yağ asidi yönünden zengin.
- Ceviz, badem, yer fıstığı: özellikle şekli de beyine benzeyen ceviz hem omega-3 yağ asidince hem de E vitamini ve eser elementlerce zengin.
- Kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta: B12 vitamini yönünden zengin.