  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk milletine hakaret eden alçaklar sınır dışı edildi!

Bediüzzaman Said Nursi'nin davası neydi? "Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar, farkında değilim"

‘Ah Kemal Bey ahhhh ağzından mı kaçtı!’ Kılıçdaroğlu’nun vaadi yandaşa tosladı

Avrupa ülkesinde bile fuhuş yasaklanıyor! Türkiye daha neyi bekliyor?

Bakan Pakdemirli'den şeker gibi açıklama

Macron’dan alçakça bir hamle daha! Müslümanlara hançer

Bakanlık yeni adım attı! Altın ve döviz açıklaması

Bunlar bu kadar ikiyüzlü! Enes Kara'nın intiharını istismar eden laikçiler, CHP'li meclis üyesinin intiharında üç maymunu oynamıştı!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! İBB'nin PKK'lı gassallarına böyle sahip çıktı

Vaka sayılarında korkutan tablo! Bakan Koca'dan önemli uyarı
Kadın - Aile Alzheimer hastalığına doğal ilaç! Hafızayı yenileyen süper besinler
Kadın - Aile

Alzheimer hastalığına doğal ilaç! Hafızayı yenileyen süper besinler

İşte Alzahimer hastalığı ve hafızaya iyi gelen en şifalı besinler...

Yeniakit Publisher
2022-01-12 09:49:00 - 2022-01-12 09:53:52
Alzheimer hastalığına doğal ilaç! Hafızayı yenileyen süper besinler

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir.

Alzheimer hastalığına doğal ilaçlar

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir. B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Yapılan birçok araştırma sık tükettiğimiz bazı besinlerin Alzheimer'ı önleyebileceğini gösteriyor. Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

b12 vitamini nelerde var

Karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, takviye tahıl gevrekleri (veganlar için), ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta B12 vitamini açısından en zengin temel besin kaynaklarıdır.

Alzheimer'ı önleyen besinler

  • Yaban mersini
  • Omega-3 yağ asitleri
  • Avokad
  • Turunçgiller
  • Köri
  • Yeşil çay

Beyin dostu, hafızayı güçlendiren gıdalar

  • Balık: omega-3 yağ asidi yönünden zengin.
  • Ceviz, badem, yer fıstığı: özellikle şekli de beyine benzeyen ceviz hem omega-3 yağ asidince hem de E vitamini ve eser elementlerce zengin.
  • Kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta: B12 vitamini yönünden zengin. 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay