Alzheimer hastalarının tek ihtiyacı...

Bu hastalıkla karşı karşıya gelen bir kişi genel olarak beyninde oluşmakta olan his kayıplarına, günlük yaşantısında tanımış olduğu aile ya da sosyal çevresindeki kişileri, kullanmış olduğu eşyaları, bir iş ile uğraşıp uğraşmadığını unutması olarak bilinmektedir. Bu hastalıkla karşılaşan kişi yeni tanıştığı bir kişiyi hatırlamaz ve hemen unutur, tanışmış olduğu kişilerin isimlerini anında unutur ya da bildiği nesneleri unutmaktadır.



Sorularına aldığı cevapları doğru olarak hatırlayamaz ya da hiç sormamış gibi düşünür ve sormuş olduğu soruları tekrar tekrar sorar. Aldığı cevapları da unutarak hatırlamaz. Yapılan uzun konuşmaları takip etmekte zorluk çekebilir.

SÜREKLİ YARDIM GEREKİR

Kişi günlük hayatında yemek yeme, kişisel bakım gibi bazı özelliklerini hatırlayamaz ve bunları yerine getiremez.

Kişinin yapmış olduğu yemeği ocakta unutması ve yakması, kişi araç kullanırken kendini ya da karşıdaki kişileri riske atması, yapmış olduğu bazı etkinlikleri ya da kullanmış olduğu bazı teknolojik aletleri kullanma gibi özelliklerini kaybetmesi tipik örneklerdir.

Oryantasyon bozukluğu oluşması:



Bu kişi haftanın hangi gününde olduğunu, ayın kaçı olduğunu algılayamaz ve günlük olarak yapmış olduğu işleri yapamaz hale gelir. Vakit bilgilerini kaybeder ve elbette iş hayatında kişi başarısız hale gelir.

Muhakeme güçlüğü:

Kişi karşılaşmış olduğu sorunları mantık çerçevesinde algılayamaz ve bu sorunların üstesinden gelemez. Karar vermekte güçlükler çeker.

Ani olarak davranış değişiklikleri gösterebilir ve uygunsuz davranışlar sergileyebilir.

Hastalığı yaşayan kişide ani sinirlenmeler oluşur.

Kişilik değişiklikleri:

Kişide oluşan bu değişiklikler sinirlenme, oluşan şüpheci davranışlar, huzursuzluk ve ilgi kayıpları gibi belirtiler olarak bilinmektedir.

İhtiyaçları sabır ve şefkat..

Parkinson Alzheimer; dünya üzerinde en sık rastlanan iki nörodejeneratif hastalığın isimleridir. Bu hastalıklar beyinde hücre ölümü olan ve seçici hücre olmayan iki benzer hastalıktır.

Parkinson Alzheimer Genel Özellikleri

Özellikle yaşlı kişilerde ortaya çıkan Alzheimer hastalığı çok sık görülen bir nörodejeneratif hastalıktır. Beynin hafızayla ilgili hücrelerini ve zaman ilerledikçe de zihinsel işlevlerle ilgili diğer tüm hücreleri etkileyen bir hastalıktır.

Alzheimerdan sonra en sık rastlanan Parkinson hastalığı ise en çok görülen ikinci nörodejeneratif hastalıktır. Bu hastalık da öncelikli olarak beynin hareketle ilgili ufak bir bölgesinde hücre kaybına ve hücre ölümüne sebep olur.

Mekanizmaları bakımından benzer olan bu hastalıkların her ikisinde de seçici hücre kaybı görüldüğü için bu hastalıklar aynı grupta incelenir. İkisi de nörodejeneratif hücre kaybına giren bu hastalıkların belirtileri ise birbirinden farklıdır.

Parkinson Alzheimer Belirtileri

Alzheimer hastalığı öncelikli olarak hastada zihinsel işleyişi etkiler ancak hareketler üzerinde bir zarar gözlenmez. İleri safhada yani hastanın iletişiminin çevresiyle tamamen koptuğu evrede, hastada bir yavaşlama görülebilir.

Buna karşı Parkinson hastalarında ise, hareketin öncelikli olarak etkilendiği görülür.

Özellikle genç hastalarda hastalığın ilk yıllarında zihnî işleyişte fazla bir sorun ortaya çıkmaz. Hatta hastanın çevresi tarafından herhangi bir sorun fark edilmez.

Yıllar ilerledikçe ve hasta yaşlandıkça bunama şeklinde belirtiler görülür. Özet olarak Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığı mekanizmaları açısından birbirine benzer ancak belirtileri açısından birbirlerinden çok farklıdır.

Yeni elde edilen bilgiler hem Parkinson hem Alzheimer hastalıklarına hem de bu hastalıkların tedavilerine ilişkin yeni yaklaşımları gündeme getiriyor.

Uzmanlara göre Parkinson hastalarının yaklaşık olarak yüzde 40'ında, hayatlarının geç evrelerinde Alzheimer hastalığı da gelişiyor

Bu iki hastalık klinik ve beyinde oluşan değişikler açısından ortak yönleri olan hastalıklar.

Bu hasta yakınlarına Allah sabır ve şefkat gücü versin.