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Aktüel

Alzaymır hastası yaşlı adam 4.kattan düşüp ağır yaralandı

Sultangazi’de 88 yaşındaki yaşındaki alzaymır hastası adam 4’üncü kattaki evinin balkonundan düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:51:20 -
Alzaymır hastası yaşlı adam 4.kattan düşüp ağır yaralandı

Sultangazi’de 88 yaşındaki yaşındaki alzaymır hastası adam 4’üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Bahçe duvarı ile araba arasına sıkışan adam ağır yaralandı.


Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, alzaymır hastası olan Salih Uluğ (88) isimli vatandaş 4’üncü katta bulunan evinin balkonundan düştü. Yaşlı adam, yan binanın bahçe duvarı ile burada park halinde bulunan bir araç arasına sıkıştı. Uluğ’un balkondan düştüğü sırada evde tek olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan adam, ambulansa hastaneye götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaşlı adam Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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