THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Alves, İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğini duyurdu

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Alves, kariyerinin son dönemlerinde Premier Ligde oynamak istediğini ifade etti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:03
Alves, İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğini duyurdu

Geçmişte Sevilla ve Barcelona formaları giyen 35 yaşındaki tecrübeli sağ bek, İngiltere Ligde oynamak istediğini dile getirdi. The Telegraph'a konuşan Alves, "Premier Lig'de oynamadan kariyerimi bitirmem mümkün değil. Dünyanın en inanılmaz futbolunu orada oynuyorsunuz." dedi.

"GİTME ŞANSIM OLSA MÜKEMMEL OLURDU"

Alves, "Her şeyden önce taraftarın, takımları için tutkulu ve saygılı olduğunu biliyorum. Premier Lig'e gitme şansım olsaydı mükemmel olurdu." ifadelerini kullandı. Alves, kariyeri boyunca çıktığı 695 karşılaşmada 47 gol 145 asistlik performans sergilerken 107 kez Brezilya Milli Takım forması terletti.

(Sporx)

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:03
  1. Paris Saint Germain
  2. The Telegraph
  3. Fc Barcelona
  4. Dani Alves
  5. Barcelona
  6. İngiltere
  7. Brezilya
  8. Sevilla
  9. Futbol
  10. Paris

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafikte yeni dönem! İhlal edenlere bin TL ceza kesildi
    1. Trafikte yeni dönem! İhlal edenlere..
    2. Narlı pasta tarifi
    3. Çocuk yaralanmaları için ev yapımı..
    4. Bitter çikolatanın faydaları
    5. Damarların tıkanmasına neden olan..
    6. 3 malzeme ile doğal yüzey temizleyicisi
    7. Boğaz İçin zencefilli pastil tarifi
    8. 40 Kaçak göçmen yakalandı
    9. Bulaşık makinanız sert su lekeleri..
    10. İtalyan devleri Ozan'ın peşinde!
    11. Dani Alves, Premier Lig'de oynamak..
    12. Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu?
    13. Alves, İngiltere Premier Lig'de..
    14. Tekirdağ'da cuma gününden beri haber..
    15. Okan, Milli Takım'a davet edildi!
    16. Birleşmiş Milletler'den Yemen'de..
    17. Cinsiyetçi ayrımcılık tuzağına Bakan..
    18. Katil İsrail Gazze sınırına askeri..
    19. Kocaeli'de itfaiyenin denizden..
    20. ABD Kongresine 'Kaşıkçı' çağrısı:..
    "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı
    "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim