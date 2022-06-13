Alüminyum fiyatları 6 ayın dibini gördü!

Londra'da alüminyum fiyatları, Pekin'de artan Covid-19 vakalarının ve daha uzun bir süre için yüksek faiz oranlarının küresel ekonomik büyümeyi ve metal talebini azaltacağına dair endişelerin artmasıyla bugünkü işlemlerde altı ayın en düşük seviyesine geriledi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli alüminyum TSİ 07.21'de yüzde 1,4 düşüşle 2.643,50 dolar/ton ile 16 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Shnaghai'de Temmuz vadeli alüminyum öğle arasında yüzde 2,5 düşüşle 20.070 yuan/tona (2.978,54 dolar) geriledi.

LME'de bakır seans başında iki haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,7 düşüşle 9.383,50 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, yakın vadede metal görünümünün baskı altında kalmaya devam edeceğini belirterek Çin piyasasının, yeni kapanma tehditleri ve durgun ekonomi üzerine önümüzdeki haftalarda geleneksel olarak yumuşak bir döneme girdiğini kaydetti.

ShFE'de bakır yüzde 0,9 düştü.