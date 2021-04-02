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Teknoloji Altyapısıyla 5G ve ötesi için hazır
Teknoloji

Altyapısıyla 5G ve ötesi için hazır

Son 4 yılda gerçekleştirdiği şebeke altyapısını yüksek güvenlikli veri merkezlerine kurduğu bulut mimarisiyle güçlendiren Turkcell, 5G teknolojisine geçiş konusunda altyapı açısından en hazır operatör oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 10:35:00 -
Altyapısıyla 5G ve ötesi için hazır

Turkcell, hayata geçirdiği sanallaşma programı sonrasında, sabit ve mobil altyapısından sağladığı servislerin kapasitesinin yüzde 70’ini bulut şebeke mimarisi üzerinden yönetiyor. Bu yeni nesil iletişim altyapı mimarisiyle Turkcell, mobil trafik, yüksek kapasite ve düşük gecikme ihtiyaçlarını talebe göre yöneterek, müşterilerin anlık kapasite artışlarından etkilenmemelerini sağlıyor.  Turkcell’in yeni nesil sanallaşma altyapısı, Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı (SD-WAN) ve Yazılım Tabanlı Geniş Bant Erişimi (SEBA) gibi yeni nesil sabit şebeke platformlarının da etkin olarak kullanılmasına imkan tanıyor. Bu sayede sabit servis alan kurumlara ve bireylere daha esnek ve hızlı çözümler sağlanabiliyor ve internet, özel sanal ağ (VPN), güvenlik, ses ve TV+ servisleri gelişmiş uzaktan yönetim imkanları ve gelişmiş yeteneklerle müşterilere kolayca sunulabiliyor.

“EMEA ölgesinde lider operatörlerden biriyiz”

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, yeni nesil bulut şebeke mimarisi sayesinde bu konuda da dünyanın lider operatörleri arasında gösterildiklerini belirtti. Sezgin, “Bulut şebeke mimarisi, özel haberleşme altyapı donanımları yerine standart sunucular kullanan ve bunlar üzerinde çalışan sanal servislerden oluşuyor. Bu yapının en önemli özelliklerinden biri artan kapasite ihtiyaçlarını çok daha kısa sürede sağlayabilmemiz. Örneğin, son dönemde yerli iletişim ve yaşam platformumuz BiP’e gelen yoğun talebi bulut şebeke mimarimiz sayesinde kolayca karşıladık ve kesintisiz hizmet sağladık” ifadelerini kullandı. Sezgin, şunları kaydetti: “6 Tbps’ye ulaşan sanal kapasitemiz ve bu alanda aldığımız uluslararası ödüllerle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde lider operatörlerden biriyiz. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yapay zekâ çözümleriyle entegre bir şekilde çalışan yeni şebeke mimarimizle yeni uygulama ve servislerimizi hızlı bir şekilde kullanıma sunabiliyoruz. Sanallaşma teknolojileri, aynı zamanda 5G teknolojisinin de altyapısını oluşturan temel bileşenlerden biri. Bu teknoloji sayesinde 5G’ye ve geleceğin iletişim dünyasına şimdiden hazırız.”

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